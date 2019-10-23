В АО «Авиастар-СП» построен и передан на летные испытания очередной самолёт Ил-76МД-90А

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На ульяновском самолетостроительном предприятии АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) завершено строительство нового тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А. Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Вскоре оно пополнит базирующийся в Ульяновске авиаполк ВТА.

Это уже четвертый самолет данной модификации по производственной программе 2019 года, определенной Дивизионом транспортной авиации ОАК. В настоящее время специалисты летно-испытательной станции предприятия ведут отработку топливной системы нового воздушного судна. Также на территории ЛИС в стадии наземных испытаний сегодня находится летный образец Ил-76МД-90А.

© www.aviastar-sp.ru