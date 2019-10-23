«Кавказцемент» в Карачаево-Черкесии открыл собственную теплоэлектростанцию

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Крупнейший производитель цемента на Северном Кавказе — завод «Кавказцемент» (входит в холдинг «Евроцемент груп») — открыл газопоршневую теплоэлектростанцию (ГПТЭС).

Работа ГПТЭС будет оказывать комплексное долгосрочное положительное влияние на всю отрасль, способствуя повышению энергоэффективности и экологичности предприятия. Введение теплоэлектростанции позволит снизить расходы завода за электроэнергию в два раза.

В настоящее время собственная генерация на предприятиях «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уже действует на «Мордовцементе», «Сенгилеевском цементном заводе», «Петербургцементе», «Невьянском цементнике».

Теплоэлектростанцию построили по соглашению о сотрудничестве в области развития производства цемента и сопутствующих отраслей промышленности между Карачаево-Черкесией и холдингом «Евроцемент груп». В рамках инвестиционного проекта в три этапа прошла модернизация действующего производства завода, общий объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей.

Первый этап модернизации реализован в 2016 году, объем инвестиций составил порядка 500 млн рублей. Второй и третий этапы реализованы в 2019 году, они включали строительство отделения помола цемента по замкнутому циклу и реализацию на площадке завода проекта по внедрению малой генерации энергии.