Новый детский сад на 350 мест открылся в Сакском район Крыма

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Новый детский сад открылся в селе Новофедоровка Сакского района Крыма. В новом детском саду, общей наполняемостью 350 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, будет функционировать 16 групп. Таким образом, очередь в пгт Новофедоровки в детские сады полностью закрыта

Объект построен в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Общая площадь нового детского сада свыше 13 тыс. кв. м.

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© www.c-inform.info

© rk.gov.ru