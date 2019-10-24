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Детские сады и школы

Новый детский сад на 350 мест открылся в Сакском район Крыма

 © rk.gov.ru

Новый детский сад открылся в селе Новофедоровка Сакского района Крыма. В новом детском саду, общей наполняемостью 350 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, будет функционировать 16 групп. Таким образом, очередь в пгт Новофедоровки в детские сады полностью закрыта

Объект построен в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Общая площадь нового детского сада свыше 13 тыс. кв. м.

 © www.c-inform.info

 © www.c-inform.info

 © rk.gov.ru
Источник: http://www.c-inform.info/news/id/80650

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новый детсад, Крым
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