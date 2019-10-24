Россия установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых и стелс-целей

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Третий в российской Арктике радар «Резонанс-Н», способный обнаруживать воздушные объекты, изготовленные по технологии «стелс», крылатые ракеты, баллистические и гиперзвуковые цели, заступит на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля в ноябре 2019 года.

Об этом сообщил генеральный директор Научно-исследовательского центра «Резонанс» Иван Назаренко.

«Третья в Арктике РЛС „Резонанс-Н“ развернута на Новой Земле. РЛС заступит на боевое дежурство в ноябре этого года», — сказал он. Назаренко добавил, что станция уже включена, настроена и готова к боевому применению, в настоящее время работает межведомственная комиссия по приемке и передаче ее в состав ПВО Северного флота.

По его словам, к сегодняшнему дню российские военные получили четыре станции «Резонанс-Н», пятая находится в стадии завершения изготовления. Две станции уже выполняют задачи боевого дежурства. «Задача всех РЛС — прикрытие северного направления в Арктике», — сказал Назаренко.

«Метровый диапазон волн станции позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, и гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 Махов, поскольку при его использовании наблюдается резонансное увеличение эффективной отражающей поверхности летательных аппаратов», — отметил гендиректор.

РЛС способна обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям — до 1200 км, по высоте до 100 км. Первая РЛС «Резонанс-Н» была поставлена на боевое дежурство в России пять лет назад.