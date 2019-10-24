В Чувашии запущен новый молочный цех

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Крупнейший в Чувашии молочно-товарный комплекс полного цикла «Аккондмолоко» в Янтиковском районе запустил новый цех по переработке молока. В цехе введены в строй производственные линии по выпуску сливочного масла и линейки молочных продуктов.

Монтаж оборудования в новом цехе был начат в январе. Сумма инвестиций составила 80 млн рублей.

На сегодняшний день завод может перерабатывать до 80 тонн молока в сутки, что позволяет своевременно обеспечить заявки местных и федеральных сетей магазинов, представленных в регионе. Вся продукция производится по классическим традиционным рецептам молочных продуктов под брендами «От Красули» и «Гармония дня». Комплексное производство позволяет производить молочную продукцию из молока с собственной фермы без использования сухого молока, растительных жиров и ГМО. Ассортимент составляет более 30 наименований.

© fs01.cap.ru

В состав агропромышленного объединения входят молочно-товарная ферма «Аккконд-агро», насчитывающая более 3 тыс. га земельных угодий, 44 единицы агротехники, более 2000 голов КРС и завод по переработке молока