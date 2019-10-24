ЧМК освоил новый профиль для вагоностроения и строительства

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»)приступил к выпуску нового вида продукции на рельсобалочном стане — неравнополочного уголка размерами 160 на 100 мм. Изделие широко используется для строительства вагонов и изготовления металлоконструкций.

Освоив производство неравнополочного уголка, ЧМК расширил линейку изделий для вагоностроения. Это конкурентное преимущество, которое позволит получать комплексные заказы.

Неравнополочный уголок 160 на 100 мм — уже 74-й профиль металлопродукции, освоенный на рельсобалочном стане комбината.

На ЧМК неравнополочный уголок производится способом горячей прокатки — именно такие изделия обладают максимальной прочностью. Благодаря повышенной стойкости к ударам и динамическим воздействиям этот вид профиля часто применяется в вагоностроении и строительстве, например, для укрепления перекрытий и бетонных конструкций, выравнивания дверных и оконных проемов. Также уголок используется в автомобильной промышленности.

Для его освоения потребовалось разработать калибровку и изготовить новое оборудование для стана (валки и привалковую арматуру). Изделие уже прошло необходимые экспертизы и готово к промышленному производству. Мощности ЧМК позволят производить более 2 тыс. т данного вида проката ежемесячно.