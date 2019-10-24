Новости дорожного хозяйства

Строительство мостового перехода через р. Марха на 756-м км федеральной трассы А-331 «Вилюй» в Якутии находится на стадии завершения. Этот объект вошел в транспортную часть Комплексного плана модернизации и расширения инфраструктуры на период до 2024 года.

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Протяженность моста через реку Марха составляет 560 п.м. В составе объекта ещё два моста через урочище Мар: 55 п. м. и 34 п. м. Общая потяженность подходов к мосту составляет 6 км. Подмостовой габарит пролета обеспечивает беспрепятственный проход судов. Ввод данного объекта в эксплуатацию обеспечит круглогодичный проезд на участке федеральной автодороги А-331 «Вилюй».

В настоящее время работы по устройству элементов обустройства ведутся полным ходом. Продолжается установка барьерного ограждения, присыпных обочин, автобусных павильонов, ведется монтаж опор освещения (установлено 49 из 54) и устройство водоотводных лотков.

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В Тульской области отремонтировали 15 км федеральной трассы М-2 «Крым»

Участок автодороги со 108 по 123 км в Заокском районе теперь соответствует всем нормативным требованиям.

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По заказу ФКУ Упрдор Москва — Харьков подрядная организация отремонтировала пересечения и примыкания, систему водоотведения, укрепила обочины, заменила дорожное покрытие, применив высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Верхний слой дорожного покрытия восстановлен также на 10 мостах и путепроводах.

Для обеспечения безопасности установлены дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение, нанесена горизонтальная разметка со светоотражающими элементами.

***Общая протяженность федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» в Тульской, Орловской, Курской, Белгородской областях составляет 707 км, 236 км из них проходит по территории Тульской области. Отремонтированный участок со 108 по 123 км относится к IБ категории, имеет на всем протяжении четыре полосы движения. Проведенный ремонт позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд по участку с постоянно растущим трафиком: в сутки здесь проезжает до 30 тыс. автомобилей.

В Алтайском крае отремонтировали 50 км федеральных трасс

Федеральные дорожники завершили работы на основных объектах, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2019 году. Большая часть выполнена досрочно.

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На Чуйском тракте отремонтировали 5-километровый участок возле населенных пунктов Бажево и Солнечное. Покрытие здесь выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона, заменили барьерное ограждение протяженностью свыше 4 км, обновили дорожные знаки и установили два табло контроля скорости.

На участке в направлении Бийска, с 212 по 216 км, устроили защитные слои на основе битумоминеральной смеси по мембранной технологии. Такой метод позволяет повысить ровность дороги и коэффициент сцепления, а также уберечь нижние слои дорожной одежды от разрушения. Аналогичные работы прошли на участке возле п.Сибирский. На обходе Бийска в качестве защиты покрытия использовали шероховатую поверхностную обработку.

На автодороге А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан тонкослойные защитные покрытия устроили на 12-километровом участке в Топчихинском районе. Ремонт прошел в Шипуновском (166-173 км) и Поспелихинском (230-239 км) районах, здесь, помимо дорожного покрытия, выполнили восстановление и укрепление обочин.

В целом в регионе ввели в эксплуатацию 50 км федеральных дорог — при их общей протяженности 638 км. Продолжается капитальный ремонт искусственных сооружений: работы на мосту через Большую Речку закончат к концу ноября, мост через Ишу откроют для движения в 2020 году. Кроме того, до конца этого года завершат работы по строительству нового моста через реку Чумыш

Дорожники восстановили движение на всех подтопленных участках автодорог в Иркутской области

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Сумма ущерба федеральной сети составила 124,5 млн рублей. Работы по ликвидации последствий ЧС ведутся с конца августа этого года и согласно государственным контрактам должны завершиться через неделю, 31 октября.

В качестве межбюджетных трансфертов Иркутской области через Росавтодор выделено 493,9 млн рублей на восстановление дорог региональной и местной сети. Работы выполняются в 8 районах Иркутской области (Заларинском, Зиминском, Куйтунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Черемховском, Чунском).

На автомобильных дорогах регионального значения с учетом второй волны паводка на данный момент полностью восстановлено 27 км покрытия, 10 мостов и 19 водопропускных труб. На местной сети приведено в нормативное состояние почти 14 км. Движение автотранспорта по всем дорогам восстановлено.

По информации Иркутской области с учетом количества разрушенных искусственных сооружений (водопропускные трубы и мосты) на участках автомобильных дорог региональной сети определен 91 объект, требующий восстановления. Полностью закончены работы на 52 объектах. Из 137 поврежденных участков автомобильных дорог местного значения полностью восстановлено 30 участков. Работы будут продолжены в 2020 году.

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Прибайкалье» и дорожные службы Иркутской области своевременно обеспечили нарушенное транспортное сообщение и продолжают вести планомерную работу по устранению последствий разрушительных наводнений и защите инфраструктуры в случае их повторения.