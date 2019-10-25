В Брюховецком районе на Кубани открыли цех премиксов
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На предприятии ООО «Южная корона-Брюховецкий комбикормовый завод» открыли новый цех премиксов. Это важный этап в реконструкции завода, который позволит выйти на новый уровень качества и поднять объемы производства предприятия на рынке производителей комбикормов.
Для оснащения цеха использовано ультрасовременное оборудование, позволяющее производить премиксы высочайшего качества. Объем инвестиций составил 50 млн рублей, ожидаемый годовой объем продукции нового цеха премиксов — 2 000 тонн.
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