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Транспорт и логистика

В Салехарде появились первые автобусы на газомоторном топлеве

 © angi.ru

Первые четыре автобуса на газомоторном топлеве пополнили парк пассажирского транспорта окружной столицы. Новые автобусы современные и экологичные, их комплектация позволяет перевозить пассажиров в суровых условиях севера.

Транспорт подходит для использования маломобильными гражданами — он оснащен специальным подъемным механизмом и местами для инвалидов-колясочников в салоне.

Рост пассажиропотока подтверждает, что общественный транспорт в Салехарде востребован, поэтому необходимо делать его максимально комфортным.

В округе с 2018 года реализуется проект по переводу общественного пассажирского транспорта на природный газ. Пилотным проектом стал Надымский район. Здесь с помощью окружной субсидии приобретено 15 автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива.
Источник: https://sever-press.ru/2019/10/25/v...e-avtobusy-na-gazomotornom-toplive/

ЯНАО, Ямал
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