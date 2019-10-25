В Салехарде появились первые автобусы на газомоторном топлеве
Первые четыре автобуса на газомоторном топлеве пополнили парк пассажирского транспорта окружной столицы. Новые автобусы современные и экологичные, их комплектация позволяет перевозить пассажиров в суровых условиях севера.
Транспорт подходит для использования маломобильными гражданами — он оснащен специальным подъемным механизмом и местами для инвалидов-колясочников в салоне.
Рост пассажиропотока подтверждает, что общественный транспорт в Салехарде востребован, поэтому необходимо делать его максимально комфортным.
В округе с 2018 года реализуется проект по переводу общественного пассажирского транспорта на природный газ. Пилотным проектом стал Надымский район. Здесь с помощью окружной субсидии приобретено 15 автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива.
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