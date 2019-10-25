Второй железнодорожный путь связал Амурский ГПЗ и Транссиб

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Открыто рабочее движение по второму железнодорожному пути, который связывает площадку строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и Транссибирскую магистраль. Участок дороги протяженностью 460 метров используется для доставки возрастающего потока грузов на предприятие.

Примыкание к путям общего пользования является одним из ключевых объектов масштабной железнодорожной инфраструктуры Амурского ГПЗ. На сегодняшний день она включает в себя две железнодорожные станции — Заводская-2 (расположена рядом с действующей станцией Усть-Пера в 17 км от стройплощадки) и Заводская (расположена рядом с площадкой Амурского ГПЗ), перегон между станциями протяженностью 12 км, железнодорожный мост через р. Большую Перу и путепровод через участок региональной автодороги.

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год.

Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР). Пик строительных работ придется на 2019-2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек.