Первый камень в основание кампуса филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана заложили в Калуге
25 октября в областном центре состоялась церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. Завершить строительство планируется через два года.
Образовательный кампус будет включать общежитие на 3 тыс. мест, учебные и лабораторные корпуса, спорткомплекс с открытым стадионом, автомобильные парковки, досуговый центр.
Подготовка к строительству велась более четырех лет, а проект был поддержан на уровне руководства страны. По данным пресс-службы правительства региона, проект включен в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2020 годы.
Строения разместятся на площади 27 га, но под строительство всего кампуса с сопутствующей инфраструктурой мы отвели почти 60 га. Здесь будет построена физико-математическая школа, где будут учиться и жить в интернате самые талантливые ребята, которые будут поступать после восьмого класса, здесь будет строиться жилье для профессорско-преподавательского состава.
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25.10.1922:26:24
25.10.1922:30:55
26.10.1902:51:34