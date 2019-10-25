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Образование

Первый камень в основание кампуса филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана заложили в Калуге

 © tass.ru

25 октября в областном центре состоялась церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. Завершить строительство планируется через два года.

Образовательный кампус будет включать общежитие на 3 тыс. мест, учебные и лабораторные корпуса, спорткомплекс с открытым стадионом, автомобильные парковки, досуговый центр.

Подготовка к строительству велась более четырех лет, а проект был поддержан на уровне руководства страны. По данным пресс-службы правительства региона, проект включен в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2020 годы.

Строения разместятся на площади 27 га, но под строительство всего кампуса с сопутствующей инфраструктурой мы отвели почти 60 га. Здесь будет построена физико-математическая школа, где будут учиться и жить в интернате самые талантливые ребята, которые будут поступать после восьмого класса, здесь будет строиться жилье для профессорско-преподавательского состава.

 © admoblkaluga.ru
Источник: https://tass.ru/v-strane/7047285

образование, Калужская область
  • Нет аватара termometrix
    25.10.1922:26:24

    -Финансирование обеспечено полнстью?

    -Сроки зарешения работ?

    #1167589
  • Нет аватара termometrix
    25.10.1922:30:55

    19 марта 2015

    Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана переедет в новый корпус

    Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что с министром образования России Дмитрием Ливановым была достигнута договоренность о строительстве нового здания для Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана.

    "Министр принял окончательное решение, что это строительство в нашей области будет осуществлено", — подчеркнул Анатолий Артамонов.

    По словам губернатора, один из ведущих технических университетов региона полностью переедет в новое здание на правом берегу Оки в Калуге. Возвести его планируется до 60-летия КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, то есть до 2019 г. Площадь будущего здания пока не сообщается.

    http://www.bmst...ws/?newsid=2642

    #1167590
    • Tiger Tiger
      26.10.1902:51:34

      Выделения жирным шрифтом лет показательны лучше слов. Но компьютерная картинка, конечно, чудесная.

      #1167610
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