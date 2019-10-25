Парки Москвы: «Зелёная река»

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На территории бывшей промзоны «Серп и Молот» открылся парк «Зелёная река». Здесь есть мост на «чашах» с виноградом, амфитеатр с креслами-качелями, лабиринт в «вековом дубе», гигантская песочница, облако пеньков.

Мост на «чашах» и вьющийся девичий виноград

Автор проекта — архитектурное бюро «Атриум». Перепад высот между основным уровнем квартала и прогулочной зоной достигает 5 метров. Архитекторы удачно обыграли эту особенность — над самой «глубокой» частью парка перебросили мост.

© stroi.mos.ru

Он стоит на 11 опорах-кадках, каждая из которых представляет собой огромную «чашу» высотой от 3,5 до 4,35 метра и диаметром около 3 метров.

© stroi.mos.ru

Во время строительства

© stroi.mos.ru

В опоры-кадки высажены липы высотой около 4,5 метра и вьющийся девичий виноград, который разрастется и сформирует под мостом «висячие сады».

Сирень, чубушник, ива, яблони, рябина и дубы

«Зелёную реку» украшают более 180 деревьев высотой от трех до пяти метров. Здесь можно увидеть молодые яблони, клены, липы, рябину, дубы, орех, черемуху, иргу, ель и сосну.

© stroi.mos.ru

Высадили и 3,5 тыс. декоративных кустарников, в их числе сирень, дерен, спирея, чубушник, пузыреплодник, ива, форзиция. Есть около 6 тыс. цветов 27 сортов. Для ухода за растениями смонтирована автоматизированная система полива.

© stroi.mos.ru

Плавные линии прогулочных дорожек имитируют изгибы реки — отсюда и название парка, ведь воды рядом нет. Повсюду «разбросаны» так называемые островки — центры притяжения.

Холмистые берега, песочница-гигант, облако пеньков и батуты

Есть две большие игровые зоны — «Холмистые берега» для малышей и «Вековой дуб» для детей постарше. Это современное эко-пространство с развивающими игровыми комплексами из природных материалов и искусственными холмами. Концепция и изготовление — Бюро Чехарда (г. Казань).

© stroi.mos.ru

Брёвна-балансиры, облако пеньков, разнообразные «лазалки», встроенные в землю батуты, тоннели в холме — все это развивает у детей воображение и творческое мышление, знакомит с тактильными особенностями разных природных материалов.

© stroi.mos.ru

Символом детского парка стал «Вековой дуб». Это конструкция из дубовых брёвен с канатным лабиринтом внутри. Ее высота — около 7 метров.

© stroi.mos.ru

В парке есть невероятных размеров песочница, которую дополняют карусели, качалки, песочный экскаватор и песочная панель. Специально для этого парка финская компания изготовила качели для малышей из нержавеющей стали. Также установили широкую горку с возможностью скатиться двум детям одновременно.

© stroi.mos.ru

Кресла-качели, пинг-понг, зона воркаунта и амфитеатр

Под мостом сделали крытое общественное пространство для отдыха в любую погоду. Здесь разместились столы для пинг-понга и настольных игр, подвесные кресла-качели, сцена и амфитеатр для просмотра кино, проведения лекций и концертов. В эту зону будут выходить летние террасы кафе.

© stroi.mos.ru

Спортплощадка оснащена современными уличными тренажерами тренажерами и оборудованием для активного отдыха на свежем воздухе. Пока дети играют, мамы могут заниматься йогой на газоне.

© stroi.mos.ru

Также по парку проложен круговой веломаршрут длиной около 1 км со специальным покрытием дорожек, есть девять велопарковок на 45 мест.

© stroi.mos.ru

Еще одна зона отдыха в парке — пергола «Таинственный лес» длиной 30 метров. Это навес из натуральной лиственницы и скамейками для отдыха. По всему парку расставлены эффектные бетонные «пуфы».

© stroi.mos.ru

Еще одна деталь заботы о посетителях — питьевые фонтанчики с системой фильтрации воды. В парке есть и USB-стойки для зарядки гаджетов.

© stroi.mos.ru

Сообщение подготовлено совместно с Human RS