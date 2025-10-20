Открыт парк и пешеходный мост из Москвы в Люберцы
В Москве открылся для пешеходов новый мост, который связывает район Некрасовка и подмосковный город Люберцы. Мост длиной 500 м пролегает через озеро Черное. «Этот красивый и интересный проект реализовали вместе с Московской областью. Помимо строительства, благоустроили озеро Черное и создали парк «Дружба». Оба объекта находятся на территории Москвы и области.
Жители Люберец благодаря новому мосту смогут на 15 минут быстрее добираться до станции метро «Некрасовка».
А парк разбили на территории, которая ранее была заброшена. Здесь есть всё для комфортных прогулок, в том числе с детьми, и занятий спортом.
В октябре пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали название для моста, который связывает районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники на западе Москвы. Объект, который возводили в течение четырех лет, получил название Гагаринский.
А месяцем ранее, в сентябре, открыт в том же районе мост, получивший имя академика Сергея Королева. Оба объекта связывают ближайшие магистрали и станции метро с вновь создаваемым Национальным космическим центром в Филях.
