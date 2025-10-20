MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 18
artal Дорожное строительство

Открыт парк и пешеходный мост из Москвы в Люберцы

© cdn.tvc.ru

В Москве открылся для пешеходов новый мост, который связывает район Некрасовка и подмосковный город Люберцы. Мост длиной 500 м пролегает через озеро Черное. «Этот красивый и интересный проект реализовали вместе с Московской областью. Помимо строительства, благоустроили озеро Черное и создали парк «Дружба». Оба объекта находятся на территории Москвы и области.

Жители Люберец благодаря новому мосту смогут на 15 минут быстрее добираться до станции метро «Некрасовка».

А парк разбили на территории, которая ранее была заброшена. Здесь есть всё для комфортных прогулок, в том числе с детьми, и занятий спортом.

В октябре пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали название для моста, который связывает районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники на западе Москвы. Объект, который возводили в течение четырех лет, получил название Гагаринский.

А месяцем ранее, в сентябре, открыт в том же районе мост, получивший имя академика Сергея Королева. Оба объекта связывают ближайшие магистрали и станции метро с вновь создаваемым Национальным космическим центром в Филях.

© www.rbc.ru

https://www.tvc.ru/news/328056

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.rbc.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт