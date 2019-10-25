Ход строительства Крымского моста и вспомогательной инфраструктуры

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Работы по строительсту железнодорожной части Крымского моста, которые были начаты в феврале 2016 года, находятся на финишной прямой: на мосту завершается обустройство верхнего строения путей и монтаж систем телемеханики, ведутся испытания пролетов, осуществляется установка устройств СЦБ для управления поездами, очистных сооружений, продолжается строительство зданий для служб эксплуатации, смонтирована архитектурная подсветка арок (свыше 2000 светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 км кабельных линий), демонтированы временные рабочие мосты № 2 и № 3.

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Станция Керч-Южная. Обустройство странции:

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