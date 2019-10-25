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Фотофакты

Ход строительства Крымского моста и вспомогательной инфраструктуры

 © Фото из открытых источников

Работы по строительсту железнодорожной части Крымского моста, которые были начаты в феврале 2016 года, находятся на финишной прямой: на мосту завершается обустройство верхнего строения путей и монтаж систем телемеханики, ведутся испытания пролетов, осуществляется установка устройств СЦБ для управления поездами, очистных сооружений, продолжается строительство зданий для служб эксплуатации, смонтирована архитектурная подсветка арок (свыше 2000 светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 км кабельных линий), демонтированы временные рабочие мосты № 2 и № 3.

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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/5jlAzjzgF8k

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Станция Керч-Южная. Обустройство странции:

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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/cDh2rpqn1xw

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8vadsXb-Bpc

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/puy3VEyUSDc

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/m3cz_ZYiURc

Крымский мост, РЖД
  • Нет аватара ivania
    26.10.1900:19:37

    Известно ли, когда начнутся работы по электрификации жд моста?

    #1167605
  • Нет аватара Даар
    28.10.1908:39:16

        Ждём с нетерпением!

    #1167889
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