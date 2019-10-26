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Медучреждения

Новая детская поликлиника открылась в Ростовской области

 © octobdonland.ru

24 октября, в п.Каменоломни Октябрьского района состоялось открытие детской поликлиники. В Октябрьском районе более 12 тысяч юных пациентов, поэтому детская поликлиника — важна и необходима.

Поликлиника была возведена в рамках реализации региональной программы «Развитие детского здравоохранения», входящей в национальный проект «Здравоохранения».

Для ее строительства на условиях софинансирования выделены порядка 18,5 млн рублей из областного и местного бюджетов. На приобретение оборудования из федерального бюджета поступило около 5,3 млн рублей. Из резервного фонда Правительства Ростовской области на проведение благоустройства территории — 650 000 рублей.

 © octobdonland.ru

 © octobdonland.ru

 © octobdonland.ru
Источник: https://don24.ru/rubric/zdorove/sov...skom-rayone-rostovskoy-oblasti.html

новое медучреждение, Ростовская область
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