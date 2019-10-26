Реконструкция школ и детских садов. Обзор

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В Нязепетровске Челябинской области после реконструкции распахнула двери старейшая городская школа

Теперь школа сможет работать в одну смену, а сам учебный процесс станет более комфортным.

Реконструкции здание старейшей в городе школы, где не было капитального ремонта с момента открытия в 1955 году, ждало не один год. Работы были рассчитаны в три этапа. Первый завершился в 2004 году, когда на месте старого спортзала были построены столовая на 100 посадочных мест и спортзал площадью 360 м2. На втором этапе был сдан в эксплуатацию учебный корпус с теплым переходом.

Третьим этапом стала реконструкция главного здания. В августе 2018 года была начата реконструкция, были разобраны крыша, перекрытия, и сегодня все конструкции, кроме стен, — новые. Всего на реконструкцию потрачено 115 миллионов рублей. Почти 11 миллионов из них направили на приобретение новой мебели и оборудования, которые будет практически во всех классах.

Все учебные классы школы № 1 Нязепетровска обеспечены современным оборудованием. Например, в кабинете физики на каждой парте будет планшет, а в кабинете химии появятся мини-лаборатории.

В Барыше Ульяновской области после капитального ремонта открылась средняя школа № 2

Зданию 115 лет, но сейчас ничего не выдаёт его возраст.

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За время ремонта школы, в здании заменили все внутренние перекрытия, системы отопления и вентиляции, обновили фасад, установили пластиковые окна, закупили современное оборудование в учебные классы.

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На благоустроенной прилегающей территории теперь есть тренажёры, беговые дорожки, футбольное поле и баскетбольная площадка.

В Харовске Вологодской области после капитального ремонта открыли детский сад

Работы на объекте начались в апреле. Подрядчик трудился по будням и выходным, невзирая на погоду. В результате объект отремонтировали раньше намеченного срока. В детском саду полностью заменили систему отопления, поставили пластиковые окна, привели в порядок фасад. Также в рамках контракта подрядчик демонтировал здание аварийной пристройки к детсаду.

Кроме детского сада сегодня в Харовске открыли долгожданную площадку для мини-футбола. Новый спортивный объект расположен по соседству со спортивным комплексом «Север».

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На новом поле смогут заниматься 100 детей и еще столько же взрослых. На площадке уложен искусственный газон, а это значит, что эксплуатировать ее можно будет с ранней весны до поздней осени. Сразу после торжественного перерезания красной ленты на площадке стартовали районные соревнования по мини-футболу.

В сахалинском селе Мгачи впервые за 20 лет открылся новый детский сад

Двухэтажное здание рассчитано на прием 40 воспитанников. С вводом его в эксплуатацию в селе ликвидирована очередь в дошкольное учреждение для детей от 1,5 лет.

На строительство детского сада из областного бюджета выделили больше 230 миллионов рублей.

В новом дошкольном учреждении установлена современная мебель, группы оснащены игровым оборудованием, дидактическим материалом, предусмотрены кабинеты логопеда, психолога, медика, есть физкультурный и музыкальный залы.

В станице Новомышастовской Краснодарского края построили спортивный центр

Его разметили на территории средней школы № 10, где прежде не было собственного спортзала. До настоящего времени более 750 учеников занимались в ближайшем спорткомплексе.

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Спортивный зал возвели непосредственно на территории школьного двора. На эти цели было направлено 11 млн рублей.

Площадь нового спортивного зала превышает 470 м2. Уроки физкультуры теперь будут проводиться здесь. Кроме этого, все дети Новомышастовской смогут посещать спортивные секции.

В селе Таскино Красноярского края открылся новый детский сад

Открытие нового здания детского сада состоялось 12 сентября, в с. Таскино Каратузского района Красноярского края. Долгое время детский сад располагался в приспособленном старом помещении.

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В общей сложности затраты составили 20 миллионов рублей.

Новый детский сад открылся в Пушкинском районе Московской области

Новый детский сад «Улыбка» открылся в деревне Ашукино Пушкинского городского округа Московской области.

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Он рассчитан на 182 места, построен за счет средств Росгвардии и передан в муниципальную собственность.

На территории детского сада установлен мобильный автогородок, в котором малыши смогут изучать правила дорожного движения, закуплены детские игрушки.

В новом детсаде будут работать десять групп — логопедическая, две ясельные и семь для дошкольного возраста. С его открытием будет создано 50 рабочих мест, ликвидирована очередь в дошкольные образовательные учреждения в Ашукине.

Школу в селе Мочилы Московской области открыли после капремонта

Школа в селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды открылась после капитального ремонта. В нее пошли 65 учеников.

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Укомплектованы все 11 классов. Самый маленький — 10 класс, в нем учится всего один ученик. Часть здания отдали под детский сад, раньше его в селе не было. Посещать садик будут 35 детей.

Строители полностью отремонтировали фасад, входные группы, кровлю и внутренние помещения. Кроме того, обновили инженерные системы. Также благоустроили двор, установили новые ограждения и окна.

К новому учебному капитальный ремонт завершен в 29 образовательных организациях Дона

В этом году в 39 образовательных организациях 26 районов Ростовской области ведутся работы по капитальному ремонту: в 29 школах, семи детских садах и в трёх учреждениях допобразования.

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На эти цели из областного бюджета выделено около 1,5 млрд рублей. К новому учебному году были завершены работы на 29 объектах.

Комплексный капремонт проведен в школах Зимовниковского, Кагальницкого, Красносулинского, Миллеровского, Семикаракорского, Целинского районов, Новочеркасска и Ростова-на-Дону. Принять в свои стены донских ребят готовы три обновленных детских сада в Батайске и Шахтах и два учреждения допобразования в Боковском и Неклиновском районах. Кроме того, завершена реконструкция школы Миллеровского района, а также проведен выборочный капитальный ремонт 15 детских садов.

Так, работы окончены в батайском детском саду № 12, который открыл свои двери для 110 малышей.

Со 2 сентября 338 школьников обучаются в комфортных и безопасных условиях, соответствующих современным требованиям, в Целинской средней школе № 9. Учебный процесс начнется у ребят в модернизированном здании с новыми коммуникациями, благоустроенным школьным двором, спортивной площадкой и установленными спортивными снарядами.

Работы закончены еще в двух сельских школах: в средней школе № 4 в г. Миллерово, в которой будут обучаться 820 школьников и в Чичеринской школе в Красносулинском районе, куда придут 110 детей в новом учебном году.

Отметим, до конца года будут завершены работы по комплексному капитальному ремонту еще семи школ и трех детских садов.

В Карабаше Челябинской области после капитального ремонта открылся уже второй детский сад

На преображение учреждения РМК направила порядка 150 млн рублей.

В Карабаше Челябинской области после капитального ремонта торжественно открылся муниципальный детский сад № 11. Спонсорами ремонта и оснащения учреждения выступили Русская медная компания (АО «РМК») и градообразующее предприятие АО «Карабашмедь».

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Здание детского сада было введено в эксплуатацию в 1936 году. Капитальный ремонт здесь проводили в 1976 году. Последний раз строители были в детском саду в 2013 году, чтобы заменить кровлю. К лету 2018 года, когда начался капремонт, здание садика находилось в плачевном состоянии.

За прошедший год в учреждении полностью заменили инженерные сети, обновили системы отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электропроводку, усилили кровлю, отремонтировали интерьер и оснастили учреждение всем необходимым оборудованием и мебелью.

Преобразования затронули и прилегающую территорию. Детсад занимает площадь почти 6,8 тысяч м2. На средства спонсоров территорию учреждения перепланировали, обустроили для каждой из групп свою площадку для прогулок, установили малые архитектурные формы, оборудовали спортивную площадку для проведения массовых мероприятий и даже отвели место под огород и фруктовый сад. Помимо этого, построены автомобильные проезды к учреждению и установлены светофоры.

Обновленное здание детского сада рассчитано на 111 мест. Здесь работает пять групп, в том числе одна ясельная.

В Тальменском районе Алтайского края отремонтировали три школы

В Тальменской школе № 1заменили кровлю, сделали вентилируемый фасад, а также благоустроили площадку перед учреждением и установили новое ограждение. На эти цели из краевого бюджета направили около 15 миллионов рублей.

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В спортивном зале и столовой Новоперуновской школывозвели шатровую кровлю, установили металлические пожарные двери, сделали вентилируемый фасад, утеплили стены, заменили пол, дверные и оконные проемы, освещение и систему отопления. На выполнение всех работ выделили более 10 миллионов рублей.

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Более 11 миллионов рублей направили на капитальный ремонт спортивного зала Озерской общеобразовательной школы. Здесь заменили кровлю, дверные и оконные проемы, вентиляцию, пол, систему отопления и освещения, утеплили стены и пол. Также отделали фасад металлическим сайдингом.

В Валуйках Белгородской области после капитального ремонта состоялось открытие детского сада «Цветик-семицветик»

Современное дошкольное учреждение уже готово принять 140 малышей.

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Осуществлена модификация всех инженерных сетей, обновлен фасад здания и кровля, утеплены и заменены оконные рамы, межкомнатные двери, санузлы, сделана новая электропроводка и освещение. Также закуплены новая мебель, игрушки и оборудование.

Здесь будут работать два спортивных зала, два универсальных зала для занятий музыкой, хореографией, театральной деятельностью, кабинеты изобразительного искусства, труда, комната релаксации для психологической и эмоциональной разгрузки детей. Пищеблок и медицинские кабинеты оснащены современным оборудованием. На территории произведена укладка плитки и асфальта, отремонтированы павильоны.

Капитальный ремонт долгоруковской начальной школы в Липецкой области завершён

Капитального ремонта здания начальной школы руководство лицея добивалось несколько лет.

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Средства на ремонт были выделены в этом году. В общей сложности на работы затрачено 17 млн рублей. Утеплён фасад, снаружи здание облицовано плиткой. Проведена замена коммунальных сетей. В кабинетах выполнен косметических ремонт. Обучаться в обновлённой начальной школе будут 270 детей. В том числе 76 первоклассников.

Также здесь открылся Центр дополнительного образования «Точка роста». Он располагается на территории долгоруковского лицея.

В лицее будут преподаваться ОБЖ, технология, информатика, робототехника, научно-техническое творчество. Занятия по конструированию и программированию роботов в лицее проводились и раньше, но не все желающие могли их посещать из-за нехватки комплектов для робототехники. В «Точке роста» есть всё необходимое в нужном количестве.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/v_baryshe_posle_kapitalnogo_remonta_otkrylas_srednyaya_shkola_2/

http://vologda-oblast.ru/novosti/v_kharovske_posle_kapitalnogo_remonta_otkryli_detskiy_sad/

https://sakhali…c3fd027e4f7ba31

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/492935/

https://proekty.er.ru/node/104757

http://podmoskovye.bezformata.com/listnews/otkritiyu-novogo-detskogo-sada/76816599/

https://360tv.ru/news/obrazovanie/shkolu-v-sele-mochily-otkryli-posle-kapremonta/

https://www.donland.ru/news/6085/

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn-obrazovaniya/elektrogorsk/detskii-sad-posle-kapremonta-otkrylsya-v-elektrogorske

https://www.altairegion22.ru/region_news/v-talmenskom-raione-otremontirovali-tri-shkoly-po-adresnoi-investitsionnoi-programme-altaiskogo-kraya_787037.html

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=32792

http://www.admlip.ru/news/kapitalnyy_remont_dolgorukovskoy_nachalnoy_shkoly_zavershyen/