«ТЭЭМП» представила системы гарантированного запуска двигателей на базе суперконденсаторов

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Компания «ТЭЭМП» (Московская обл.) представила на форуме «Армия-2019″ три вида систем гарантированного запуска двигателей на базе собственных суперконденсаторов. Изделия предназначены для гарантированного запуска техники в случае разрядки аккумуляторов даже при критически низких температурах.

Автономная стартерная пуская система специально разработана для нужд Минобороны РФ и в настоящее время проходит процедуру принятия на вооружение. Главное автобронетанковое управление МО РФ планирует использовать ее для запуска военной автомобильной и бронетанковой техники с бортовым напряжением 12 В, 24 В, а также танков с переключением 24 В-48 В с предварительным прогревом жидкостей двигателе.

Помимо автономных пусковых систем разработаны и серийно производятся системы гарантированного запуска двигателя еще в двух исполнениях: бортовом и мобильном.

Бортовые системы интегрируются прямо в технику. Они делятся на два вида: для техники с бортовым напряжением 12 В и 24 В.

„Эта система решает две важные задачи: запуск двигателя в любых климатических условиях и увеличение срока жизни аккумуляторных батарей до их замены“, — рассказал коммерческий директор компании „ТЭЭМП“ Сергей Агеев.Применение таких систем позволяет отделить процесс запуска двигателя от питания дополнительного оборудования от бортовой сети. Это возможно, потому что система гарантированного запуска двигателя подключается напрямую к стартеру.

Системы гарантированного запуска могут применяться не только на автомобилях и бронетехнике. У „ТЭЭМП“ есть успешный опыт по запуску двигателей легкой авиации и вертолетов вплоть до Ми-8.

Учитывая, что такие системы работают в температурном диапазоне от +50°C до -50°C, они могут стать дополнительной страховкой для авиации, выполняющей специальные задачи в условиях Заполярья.

У систем в мобильном исполнении свои преимущества. Сергей Агеев привел в пример запуск машины в условиях боевых действий."Мобильная система хорошо подходит для критических ситуаций. Если аккумуляторная батарея разрядилась или вышла из строя, а машину нужно срочно запустить, например, в боевой обстановке, то мобильная система в небольшом кейсе окажется удобным выходом, — рассказал коммерческий директор компании. — Она легко подключается к бортовой системе, и машина запускается без прогрева. В критической ситуации обычно нет времени на прогрев. В такие моменты лишнее время может стоить жизни военнослужащему».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/x0LWnh4nAws

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