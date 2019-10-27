Российская компания расширяет географию экспортных поставок станков

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Как сообщила пресс-служба российской компании ДИАМЕКС 2000, которая является производителем промышленного балансировочного оборудования и виброизмерительной аппаратуры, в середине 2018 года в Туркменистан (ранее компания поставляла оборудование в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Украину) впервые был поставлен балансировочный станок с горизонтальной осью вращения ВМ-65000, оснащенный автоматизированным токарно-шлифовальным комплексом ПТШ-40М и измерительной системой Сапфир-3 на базе промышленного компьютера с сенсорным управлением, имеющий высокую точность уравновешивания, который предназначен для высокоточного уравновешивания роторов турбин и генераторов тепловых и атомных электростанций, массивных якорей электродвигателей и генераторов, рабочих колес эксгаустеров металлургических производств, других роторов в диапазоне масс от 10 до 100 тонн.

Ранее станки этой модели поставлялись российским предприятиям (было поставлено 7 станков данной модели).

измерительная система Сапфир-3 © diamech.ru

В комплектацию универсального микропроцессорного измерителя «САПФИР» входит лазерный датчик синхронизирующего сигнала (фотоотметчик) модели КР-020л, который обеспечивает формирование опорного сигнала при измерении скорости вращения ротора и синхронном запуске измерения амплитуды/фазы.

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токарно-шлифовальный комплекс ПТШ-40М, © diamech.ru

Компьюторизированный токарно-шлифовальный комплекс, предназначенный для токарной и шлифовальной обработки поверхности ротора, устанавливается на рельсовое основание балансировочных станков.

Балансировочный станок ВМ-65000 для Казахстана © diamech.ru

Также в сентябре 2019 года пресс-служба компании ДИАМЕКС 2000 сообщила, что в адрес казахского заказчика был поставлен станок аналогичной модели на специальном автоприцепе-платформе, которая позволяет оперативно доставлять оборудование к месту проведения работ.