В Московской области открыто движение по Деулинскому путепроводу

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В сентябре 2019 года в Сергиево-Посадском округе запущено движение автотранспорта по путепроводу в районе Деулинского переезда через Большое кольцо Московской железной дороги. Запуск путепровода позволит перераспределить транспортные потоки и продолжить строительство основного хода третьего этапа Западного объезда г. Сергиев Посад.

Масштабный областной проект строительства Западного объезда г. Сергиев Посад, общая протяженность которого составит 14,5 км, реализуется в три этапа. Первый и второй этапы Западного объезда открыты в 2016 и 2017 годах. Так, были построены участок дороги от Московского шоссе до кольцевого пересечения с ул. Загорского и 2 путепровода, один из них — тоннельного типа на 67-м километре перегона «Москва-Ярославль».

Строительство третьего этапа Западного объезда Сергиева Посада началось в августе 2017 года. Проект включает в себя новую дорогу от ул. Загорского до Новоугличского ш., строительство Деулинского путепровода и развязки на пересечении с Новоугличским ш., а также моста через р. Копнинку. Протяженность третьего этапа составит 11,5 км.

Западный объезд пройдет от дороги «М-8 „Холмогоры“ — Сергиев Посад» (Московского шоссе) по направлению к селу Благовещенье, далее будет следовать вдоль границы Сергиева Посада в направлении на север и к Новоугличскому шоссе. Строительство Западного объезда позволит значительно снизить нагрузку на основные дороги города — Московское и Новоугличское шоссе, проспект Красной армии, а также позволит вывести транзитные потоки из центра города.

Финансирование строительства производится за счет средств федерального и регионального бюджетов. Стоимость работ по всем 3 этапам проекта составляет свыше 6,8 млрд рублей.

© mtdi.mosreg.ru

© mtdi.mosreg.ru

© mtdi.mosreg.ru

© mtdi.mosreg.ru