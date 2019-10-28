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Армия и Флот

В авиационный полк Ленинградской армии поступил вертолёт Ми-26Т

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Новое воздушное судно поступило на вооружение в отдельный смешанный транспортный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Ленинградской области.

Тяжёлый вертолёт Ми-26т, являясь самым большим в мире серийно выпускаемым вертолётом, способен перевозить грузы в грузовой кабине и на внешней подвеске до 20 т, а размах его несущего винта составляет 32 м.

Данный тип вертолётов используют для самых разных задач — транспортных, эвакуационных, противопожарных и прочих.

Новы вертолёт был доставлен в авиационный полк региона в рамках государственного оборонного заказа. Перед тем, как ввести его в эксплуатацию, лётчики прошли специальную теоретическую и практическую подготовку.

Новый Ми-26Т был принят на заводе-изготовителе «Роствертол» в Ростове-на-Дону и затем лётчики выполнили на нём перелёт к месту постоянной дислокации авиационного полка, преодолев более 2 тыс. км с пятью дозаправками на оперативных аэродромах.
Источник: https://online47.ru/2019/10/25/v-av...rmii-postupil-vertolet-mi-26t-79214

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Ми-26Т
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