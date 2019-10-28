В Краснодаре запустили производство хирургических шовных материалов

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Предприятие, находящееся в Карасунском округе и расположенное на площади 400 м2, на основе собственных запатентованных технологий будет производить материалы на основе синтетического и натурального сырья. Главным видом выпускаемой продукции будут атравматические шовные материалы в виде лигатуры, совмещенной с хирургической иглой. Материалы сделаны на основе синтетического и натурального сырья по собственным запатентованным технологиям.

Заявленная мощность предприятия в год позволит производить 2 млн упакованных, стерильных нитей.

Стоимость проекта составила 130 млн рублей. Предприятие уже трудоустроило 22 сотрудника, а при выходе на полную проектную мощность запланировано создание ещё 40 рабочих мест.

В ходе реализации проекта предприятие пользовалось услугами Центра сопровождения инвестиционных проектов. Эти услуги ускоряют бизнес-процессы и позволяют предпринимателям своевременно получить необходимые согласования и разрешения, а также сократить сроки рассмотрения ряда вопросов, кроме этого позволяют оперативно организовать переговоры, консультации, направленные на решение вопросов, возникающих в процессе реализации проекта