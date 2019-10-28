Узбекистан принял на вооружение российский бронеавтомобиль «Тайфун-К»
ийские высокозащищенные бронированные автомобили К-53949 «Тайфун-К» с колесной формулой 4×4 приняты на вооружение армии Республики Узбекистан.
Узбекистан стал первым иностранным государством, принявшим на вооружение К-53949. Передача более десятка «Тайфунов» состоялась в одном из соединений Юго-Западного особого военного округа.
Впервые такие броневики у военных этого среднеазиатского государства были замечены в мае текущего года на полигоне «Чирчик» в ходе проведения соревнований по танковому биатлону.
Как сообщила Национальная телерадиокомпания Узбекистана, в настоящее время эта техника успешно прошла необходимые испытания, ее серийная сборка налажена на одном из местных предприятий.
Снаряженная масса броневика может достигать 13 000 кг, а полная — 15 000 кг. Длина составляет 6 370 мм, ширина — 2 540 мм, высота — 3 320 мм. Дорожный просвет — 433 мм. 350-сильный шестицилиндровый дизельный двигатель дает возможность развивать по шоссе скорость до 105 км/ч. Вместимость — 10 человек.
Читайте также...
- ОКБ «Факел»: новый рекорд довыведения космического аппарата электродвигателями SPT-140
- Начаты поставки нового трактора «Кировец» К-424 в Европу
- 50 новых автобусов ЛиАз-4292 стандарта Евро-5 выехали на маршруты в Алматы
28.10.1918:02:32
28.10.1918:33:20