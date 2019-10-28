Узбекистан принял на вооружение российский бронеавтомобиль «Тайфун-К»

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ийские высокозащищенные бронированные автомобили К-53949 «Тайфун-К» с колесной формулой 4×4 приняты на вооружение армии Республики Узбекистан.

Узбекистан стал первым иностранным государством, принявшим на вооружение К-53949. Передача более десятка «Тайфунов» состоялась в одном из соединений Юго-Западного особого военного округа.

Впервые такие броневики у военных этого среднеазиатского государства были замечены в мае текущего года на полигоне «Чирчик» в ходе проведения соревнований по танковому биатлону.

Как сообщила Национальная телерадиокомпания Узбекистана, в настоящее время эта техника успешно прошла необходимые испытания, ее серийная сборка налажена на одном из местных предприятий.

Снаряженная масса броневика может достигать 13 000 кг, а полная — 15 000 кг. Длина составляет 6 370 мм, ширина — 2 540 мм, высота — 3 320 мм. Дорожный просвет — 433 мм. 350-сильный шестицилиндровый дизельный двигатель дает возможность развивать по шоссе скорость до 105 км/ч. Вместимость — 10 человек.