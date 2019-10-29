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Экспорт

Новые органические удобрения на экспорт

«Дальневосточная торфяная компания» из Хабаровска — резидент фонда «Сколково», разработала удобрение для увеличения урожая на 15-25% в сравнении с рекомендованной дозой минеральных удобрений.

Комплексные удобрения нового поколения разработаны на основе торфа и активных штаммов почвенных микроорганизмов. В гранулы удобрений попадает полезная микрофлора, которая взаимодействуя с корневой системой растений, решает задачи его комплексного питания и оздоравливает почву.

«Самое главное, что в результате внедрения технологии, которую мы разработали, можно выпускать целую линейку продуктов, которая не только увеличивает урожайность на 15-25%, но и оздоравливает почву, увеличивает содержание органического вещества в прикорневой зоне в процессе вегетации растений, в том числе углерода, смещает значение Ph (кислотности почвы — ред.) в сторону нейтрального», — сообщил руководитель компании Александр Тимофеев.

По его словам, одна из оценок увеличения урожайности проводилась при выращивании имбиря на участке, где удобрения совсем не вносились. «По результатам испытаний с имбирем дополнительный прирост по урожаю составил 18%. Такая же эффективность зафиксирована в ходе испытаний в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства в Хабаровске на капусте и томатах», — добавил Тимофеев.

Торфобактериальные удобрения, по его словам, стоят значительно дешевле существующих аналогов. Интерес к удобрению нового поколения уже проявили корейские, китайские компании. «Сейчас мы отправляем продукцию. Мы грузим продукцию в адрес двух корейских компаний — Global International, Geomat, например, торфо-бактериальный сорбент для утилизации отходов животноводства. В Китае сотрудничаем с Шаньдуньской международной компанией по продвижению субстрата для выращивания шампиньонов», — отметил он.
Источник: https://ria.ru/20191029/1560329617.html

Сколково , экспорт
  • Кот Стальной Кот Стальной
    29.10.1913:07:14

    На сайте компании (https://sk.ru/net/1121227/): «Целевые рынки сбыта: Хабаровский край, Приморский край, КНР, Республика Корея, Япония"

    Интересно. То есть европейскую часть России они не рассматривают в качестве рынков сбыта?

    Я конечно все понимаю, из Хабаровска к китаяйцам возить ближе и дешевле — всего то «речку переплыть».

    Однако на ум приходят крамольные фразы различных либероидов, что де «Приморье и Дальний Восток принадлежат России лишь формально. А по факту — это другое государство. До бога высоко, до Москвы далеко, закон тайга, медведь хозяин."

    Пока не будет «экономической доступности» товаров и услуг между отдаленными регионами — не будет и экономических связей внутри страны. Не будет связей — легче отколоть кусок.

    #1168140
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      29.10.1913:21:02

      Это частный бизнес. Продают туда, где поближе и покупают подороже.

      Вы зря здесь политику ищите.

      #1168145
      • Кот Стальной Кот Стальной
        29.10.1913:55:04

        Я не политику ищу. Я констатирую простой и очевидный факт: экономика влияет на политику, как и наоборот.

        Для укрепления государства одних политических мер недостаточно. Наиболее крепкие связи — экономические. Вот и заметил (на мой взгляд) слабое место в них. Улучшить взаимную доступность востока и запада страны пошло бы на пользу всем.

        #1168154
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