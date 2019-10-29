Новые органические удобрения на экспорт

«Дальневосточная торфяная компания» из Хабаровска — резидент фонда «Сколково», разработала удобрение для увеличения урожая на 15-25% в сравнении с рекомендованной дозой минеральных удобрений.

Комплексные удобрения нового поколения разработаны на основе торфа и активных штаммов почвенных микроорганизмов. В гранулы удобрений попадает полезная микрофлора, которая взаимодействуя с корневой системой растений, решает задачи его комплексного питания и оздоравливает почву.

«Самое главное, что в результате внедрения технологии, которую мы разработали, можно выпускать целую линейку продуктов, которая не только увеличивает урожайность на 15-25%, но и оздоравливает почву, увеличивает содержание органического вещества в прикорневой зоне в процессе вегетации растений, в том числе углерода, смещает значение Ph (кислотности почвы — ред.) в сторону нейтрального», — сообщил руководитель компании Александр Тимофеев.

По его словам, одна из оценок увеличения урожайности проводилась при выращивании имбиря на участке, где удобрения совсем не вносились. «По результатам испытаний с имбирем дополнительный прирост по урожаю составил 18%. Такая же эффективность зафиксирована в ходе испытаний в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства в Хабаровске на капусте и томатах», — добавил Тимофеев.

Торфобактериальные удобрения, по его словам, стоят значительно дешевле существующих аналогов. Интерес к удобрению нового поколения уже проявили корейские, китайские компании. «Сейчас мы отправляем продукцию. Мы грузим продукцию в адрес двух корейских компаний — Global International, Geomat, например, торфо-бактериальный сорбент для утилизации отходов животноводства. В Китае сотрудничаем с Шаньдуньской международной компанией по продвижению субстрата для выращивания шампиньонов», — отметил он.