Три солнечные электростанции общей мощностью 45 МВт запустили в Бурятии

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Три солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 45 МВт запустили в Кяхтинском, Кабанском и Тарбагатайском районах Бурятии.

Каждая станция включает 45 тыс. солнечных модулей, в год одна такая СЭС будет вырабатывать 20 млн кВт*час, что эквивалентно годовому потреблению энергии 25 тыс. жителей. Построенные станции улучшат качество электроснабжения в республике: будут снижены нагрузки на сетевую инфраструктуру, также это оптимизирует перетоки электроэнергии.

Инвесторами проекта являются ГК «Вершина девелопмент» и австрийской фонд прямых инвестиций, совокупный объем инвестиций по трем СЭС — около 6 млрд рублей. Дополнительные поступления в республиканский бюджет в виде налога на имущество составят совокупно более 60 млн рублей в год.

Бурятия обладает достаточно высоким уровнем инсоляции, количество солнечных дней в году доходит до 300, поэтому в регионе активно развивается солнечная энергетика. В ноябре в республике также запустят еще одну солнечную электростанцию, которую строит крупнейшая в России интегрированная компания в отрасли солнечной энергетики «Хевел».

В итоге в Бурятии к концу года будет действовать пять солнечных электростанций (в том числе построенная в 2017 году ГК «Хевел» Бичурская СЭС). В 2020-2022 годах планируется построить две солнечные электростанции — Торейскую СЭС мощностью 45 МВт и Джидинскую СЭС мощностью 30 МВт. «Таким образом, совокупная мощность проектов строительства СЭС к 2022 году составит 145 МВт. Общий объем инвестиций при реализации проектов СЭС составит более 14,3 млрд рублей.