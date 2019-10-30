«Князь Владимир» провел пуск ракеты «Булава» из подводного положения

Впервые с новейшего стратегического ракетоносца «Князь Владимир» проекта «Борей-А» произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава», сообщили в Минобороны России.

«Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в рамках плановых испытаний подводной лодки», — заявили в ведомстве.

Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

«Закрытие района стрельбы обеспечили суда обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота», — подчеркнули в Минобороны.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» и принадлежит к 4-му поколению подводных атомоходов, созданных для Военно-морского флота России.

От первых трех «Бореев» — подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» — «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.