В Удмуртии заработала новая молочно-товарная ферма
В Удмуртии в Балезинском районе в ООО «Орловское» открыт новый двор на 120 голов дойного стада. В новом, светлом помещении созданы все условия для животноводов: комната отдыха, душевая, санузел. В хозяйстве позаботились также и о комфортных условиях содержания животных. Доение коров будет осуществляться в линейный молокопровод.
В ООО «Орловское» сейчам содержится 926 голов КРС, в том числе 292 дойных коров, посевная площадь — 2814 га. Однако строительство новой фермы осилили собственными
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