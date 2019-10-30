В Удмуртии заработала новая молочно-товарная ферма

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В Удмуртии в Балезинском районе в ООО «Орловское» открыт новый двор на 120 голов дойного стада. В новом, светлом помещении созданы все условия для животноводов: комната отдыха, душевая, санузел. В хозяйстве позаботились также и о комфортных условиях содержания животных. Доение коров будет осуществляться в линейный молокопровод.

В ООО «Орловское» сейчам содержится 926 голов КРС, в том числе 292 дойных коров, посевная площадь — 2814 га. Однако строительство новой фермы осилили собственными