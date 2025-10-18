Молочно-товарная ферма на 340 голов КРС открыта в Удмуртии
10 октября в «Колхозе им. Ленина» Увинского района Удмуртской Республики состоялось открытие нового корпуса на 340 голов животноводческого комплекса. Завезены первые 70 голов нетелей из племенных хозяйств Шарканского и Завьяловского районов. До конца года ожидается ещё одна партия молодняка.
В ближайшее время будет запущен телятник на 100 голов.
В 2023 году уже была введена в строй первая очередь на такое же поголовье с доильным залом «Европараллель».
В хозяйстве строят амбициозные планы и на перспективу: есть желание в 2026 году запустить в эксплуатацию шлейфовые помещения, в 2027-м — телятник на 500 голов. Также в планах возвести новый зерносклад.
