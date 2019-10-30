В Краснодаре создали сорт черешни, чьи плоды в полтора раза больше обычных

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Краснодарские ученые вывели сорт крупноплодной черешни, которая в полтора раза больше стандартных. Над своим достижением селекционеры работали 20 лет.

Созданные нами гибриды весят 15 граммов и составляют около 35 мм, при среднем весе районированных сортов черешни до 9 граммов. В России подобных сортов нет.

Максимального размера плода ученые достигли естественным путем, при том, что их зарубежные коллеги добиваются того же за счет химических препаратов: различных кислот. Они помогают клеткам плода увеличиваться, что приводит к ухудшению вкусовых качеств. Да, зарубежная черешня крупная, транспортабельная, долго лежит, но вкусовые качества у нее низкие. В нашем же случае речь идет о чистом экопродукте, над своим достижением селекционеры работали 20 лет.

ВИР — старейший научно-исследовательский центр страны. На его базе по всей стране работают одиннадцать опытных станций: в Крымске, Дагестане, Тамбове, Астрахани, Мурманске, Владивостоке и других субъектах.