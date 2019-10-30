Предприятие СоюзМаш России импортозаместило комплекс Garmin на учебных самолетах Diamond DA-42T

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Раменское приборостроительное конструкторское бюро (Московская обл.,входит в Союз машиностроителей России) начинает серийное производство комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для малоразмерного учебно-тренировочного самолета Diamond DA-42T. Бортовой комплекс разработки РПКБ создан для замены ранее используемого комплекса Garmin.

Комплекс бортового оборудования УКБО-42 производства АО «РПКБ» успешно прошел государственные испытания в составе самолета DA-42T. В октябре 2019 года на базе Уральского завода гражданской авиации (АО «УЗГА» входит в Союз машиностроителей России) в Екатеринбурге было утверждено решение о присвоении учебно-тренировочному самолету первоначальной подготовки DA-42T литеры «О1» и начале его серийного производства.

Комплекс УКБО-42 является результатом развития перспективного для всей авиационной отрасли России и принципиально нового для АО «РПКБ» направления — БРЭО «малой авиации».

При выполнении работы перед АО «РПКБ» стояла задача по замещению базового для самолета DA-42 комплекса Garmin G-1000 — одного из самых массовых комплексов БРЭО в мире. РПКБ одновременно с созданием российского Garmin расширило функционал комплекса за счет реализации в программном обеспечении режимов директорного управления и посадки по данным СНС.

Кроме DA-42T в РПКБ ведется работа по созданию БРЭО самолетов Як-152 (ПАО «Иркут» в составе Объединенной авиастроительной корпорации) и L-410UPV-E20 (АО «УЗГА»), которые объединяет общий научно-технический задел. Примененные технические решения позволили существенно снизить стоимости разработки и серийного образца для конечного потребителя. В сравнении со стоимостью аналогичного состава оборудования от Garmin, цена одного комплекса может быть в 3 раза ниже.

«Созданный комплекс бортового оборудования является одним из примеров того, в каком направлении следует развиваться отечественному авиастроению. Так, например, заложенные принципы унификации вкупе с низким весом, энергопотреблением и невысокой стоимостью изделий позволяют легко менять конфигурацию и назначение оборудования и переменить полученный результат в области беспилотной авиации», — пояснил президент АО «РПКБ», член Бюро Союза машиностроителей России Гиви Джанджгава.

«Появившийся в России комплекс оборудования для малой авиации открыл возможность проведения модернизации БРЭО имеющихся легких летательных аппаратов как небольшим частным авиастроителям, так и крупным заказчикам, что в условиях слабого курса рубля по отношению к доллару практически невозможно с оборудованием импортного производства», — отмечает первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

DA-42T представляет собой легкий двухдвигательный четырехместный самолет, соответствующий нормам АП-23. Разработан австрийской компанией Diamond Aircraft Industries GmbH и будет серийно выпускаться с российским комплексом бортового оборудования на АО «УЗГА». Предполагается использовать его в качестве учебно-тренировочного самолета для подготовки курсантов летных вузов.

Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ входит в Союз машиностроителей России) — ведущий российский разработчик, интегратор и поставщик комплексов бортового радиоэлектронного оборудования и авионики. РПКБ работает в сотрудничестве с российскими и зарубежными разработчиками воздушных судов. Среди разработок РПКБ — интегрированные комплексы БРЭО для самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, бортовые вычислительные машины, многофункциональные индикаторы и датчики, навигационные и специальные системы, оптико-электронное и светотехническое оборудование ЛА, а также комплексы подготовки полетных заданий. АО «РПКБ» входит в Концерн «Радиоэлектронные технологии» государственной корпорации «Ростех».