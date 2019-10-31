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Авиация

Испытатели EASA завершили третью сессию сертификационных полетов на самолете МС-21-300

 © www.irkut.com

Испытатели Европейского агентства по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency, EASA)завершили третью сессию испытаний в рамках программы сертификации самолета МС-21-300.

На первом этапе сессии специалисты EASA работали на авиационном тренажере.

На втором этапе испытатели EASA и ОКБ им. А.С. Яковлева (в составе Корпорации «Иркут») совместно выполнили серию полетов на МС-21-300.

ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «ОАК») ведет испытания самолета МС-21-300 в целях получения российского и европейского сертификатов типа. В работе участвуют представители российских авиационных властей, промышленности, а также эксперты EASA.

В 2019 году специалисты EASA провели две сессии полетов в рамках программы сертификационных испытаний самолета МС-21-300. Допуск к полетам летчики EASA получили по результатам курса теоретической и практической подготовки, которые прошли в 2018 г.
Источник: http://www.irkut.com/press-centre/news/3588/

ПАО «Корпорация «Иркут», МС-21
  • Нет аватара mrrhyde
    31.10.1912:08:03

    Так сколько им еще летать-то?

    #1168525
    • Duo Power Duo Power
      31.10.1915:46:24

      Российский среднемагистральный самолет МС-21 может получить сертификат Росавиации в 2020 году, а его валидация Европейским агентством авиабезопасности (EASA) планируется на 2021 год, сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая совещание по выполнению производственных программ Иркутского авиазавода.

      «Получение российского сертификата типа на самолет МС-21-300 в Росавиации планируется в 2020 году, а валидация российского сертификата в EASA — в 2021 году», — сказал Борисов.

      https://ria.ru/...1556282278.html

      #1168571
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