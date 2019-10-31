Испытатели EASA завершили третью сессию сертификационных полетов на самолете МС-21-300
Испытатели Европейского агентства по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency, EASA)завершили третью сессию испытаний в рамках программы сертификации самолета МС-21-300.
На первом этапе сессии специалисты EASA работали на авиационном тренажере.
На втором этапе испытатели EASA и ОКБ им. А.С. Яковлева (в составе Корпорации «Иркут») совместно выполнили серию полетов на МС-21-300.
ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «ОАК») ведет испытания самолета МС-21-300 в целях получения российского и европейского сертификатов типа. В работе участвуют представители российских авиационных властей, промышленности, а также эксперты EASA.
В 2019 году специалисты EASA провели две сессии полетов в рамках программы сертификационных испытаний самолета МС-21-300. Допуск к полетам летчики EASA получили по результатам курса теоретической и практической подготовки, которые прошли в 2018 г.
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31.10.1912:08:03
31.10.1915:46:24