Дизельзипсервис завершил испытания мегаватного дизеля ТМ-1000
Полностью проведены заводские испытания двигателя ТМ-1000. Двигатель допущен предприятием к серийному изготовлению. Первая партия из десяти двигателей будет изготовлена и поставлена на нефтегазовые предприятия уже в следующем году.
Двигатель размерности 18/20 разработан конструкторским бюро предприятия, оснащен восемью турбинами, обладает двумя тяговыми характеристиками наддува и двухступенчатым охлаждением. Машина ТМ-1000 — первый двигатель в России с такой конструкцией.
Проведённые 132-часовые испытания подтвердили правильность расчётов конструкторского отдела предприятия по возможности увеличения мощности базовой разработки ТМ-600 на 38,5 процентов.
Двигатель имеет полностью электронное управление подачей топлива, электростартерный запуск, двухконтурное охлаждение, использовавшееся ранее только на двигателях зарубежных производителей. Соотношение массы и мощности за счет алюминиевой конструкции двигателя не имеет аналогов.
Читайте также...
- Дизельзипсервис запустил серийное производство картеров и поршней
- На Дизельзипсервис запущен модернизированный цех по ремонту газотурбинных двигателей
- На предприятии Дизельзипсервис налажено серийное производство клапанов газораспределения