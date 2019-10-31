Дизельзипсервис завершил испытания мегаватного дизеля ТМ-1000

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Полностью проведены заводские испытания двигателя ТМ-1000. Двигатель допущен предприятием к серийному изготовлению. Первая партия из десяти двигателей будет изготовлена и поставлена на нефтегазовые предприятия уже в следующем году.

Двигатель размерности 18/20 разработан конструкторским бюро предприятия, оснащен восемью турбинами, обладает двумя тяговыми характеристиками наддува и двухступенчатым охлаждением. Машина ТМ-1000 — первый двигатель в России с такой конструкцией.

Проведённые 132-часовые испытания подтвердили правильность расчётов конструкторского отдела предприятия по возможности увеличения мощности базовой разработки ТМ-600 на 38,5 процентов.

Двигатель имеет полностью электронное управление подачей топлива, электростартерный запуск, двухконтурное охлаждение, использовавшееся ранее только на двигателях зарубежных производителей. Соотношение массы и мощности за счет алюминиевой конструкции двигателя не имеет аналогов.