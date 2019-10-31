В Невском районе Петербурга построен новый детский сад на 190 мест
В Невском районе Петербурга завершено строительство нового детского сада, который сможет принять 190 воспитанников. В учреждении есть залы для музыкальных, учебных и физкультурных занятий, бассейн, столовая и медицинский кабинет.
В целом, по итогам года по направлению бюджетного строительства и в рамках заключенных соглашений с инвесторами в городе будут введены в эксплуатацию 11 школ на 8325 мест и 24 детских сада на 3685 мест. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 15 детских садов и 9 общеобразовательных школ.
Читайте также...
- В якутском селе Болугур открыт детский сад на 75 мест
- Детский сад на 300 мест с бассейном открыли в Ямало-Ненецком АО
- В Московской области открыт детский сад на 140 мест
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!