В Невском районе Петербурга построен новый детский сад на 190 мест

© spbdnevnik.ru

В Невском районе Петербурга завершено строительство нового детского сада, который сможет принять 190 воспитанников. В учреждении есть залы для музыкальных, учебных и физкультурных занятий, бассейн, столовая и медицинский кабинет.

В целом, по итогам года по направлению бюджетного строительства и в рамках заключенных соглашений с инвесторами в городе будут введены в эксплуатацию 11 школ на 8325 мест и 24 детских сада на 3685 мест. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 15 детских садов и 9 общеобразовательных школ.

© cdn.spbdnevnik.ru