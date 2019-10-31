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Детские сады и школы

В Невском районе Петербурга построен новый детский сад на 190 мест

 © spbdnevnik.ru

В Невском районе Петербурга завершено строительство нового детского сада, который сможет принять 190 воспитанников. В учреждении есть залы для музыкальных, учебных и физкультурных занятий, бассейн, столовая и медицинский кабинет.

В целом, по итогам года по направлению бюджетного строительства и в рамках заключенных соглашений с инвесторами в городе будут введены в эксплуатацию 11 школ на 8325 мест и 24 детских сада на 3685 мест. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 15 детских садов и 9 общеобразовательных школ.

 © cdn.spbdnevnik.ru
Источник: https://spbdnevnik.ru/news/2019-10-...veden-novyy-detskiy-sad-na-190-mest

новый детсад, Санкт - Петербург
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