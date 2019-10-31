В Удмуртии заработала новая молочно-товарная ферма

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Сегодня в Удмуртии вступил в строй очередной новый молочный комплекс -красную ленту в торжественной обстановке перерезали в фермерском хозяйстве Белозеровой Галины Васильевны из Можгинского района.

Сбылась долгожданная мечта главы КФХ — новый коровник, где созданы все условия как для работы персонала, так и содержания коров. Все осуществляемые работы будут механизированы. Так, молоко потечет по линейному молокопроводу, а содержаться здесь будет дойное стадо в 200 голов.

Коров сюда запустим уже в понедельник, и дай бог, чтобы всё производимое нами молоко шло только высшим сортом! Особенно рада, что удалось облегчить работу своих сотрудниц — старалась сделать так, чтобы на новой ферме минимизировать ручной труд. И на будущий год мы уже планируем новую стройку — начнем возводить телятник на 200 голов.