В РВСН продолжается перевооружение Козельского ракетного соединения

© function.mil.ru

В Калужской области продолжается перевооружение первого в Вооруженных Силах Российской Федерации соединения, которое переоснащается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

В 2019 году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку.

Новейшая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» загружается в шахтную пусковую установку со специального транспортно-загрузочного агрегата, доставившего её на позицию. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

Принятие на вооружение комплекса «Ярс», в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания. ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ydc7zxBKFSQ

PC-24 «Ярс» — российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

Помимо переоснащения РВСН, проводятся работы по созданию новой инфраструктуры, которая позволит обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил и несения личным составом боевого дежурства.