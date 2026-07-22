MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
1 день назад 1920
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

В Дагестане заработала крупнейшая в России ветроэлектростанция

«Росатом» ввел в эксплуатацию Новолакскую ВЭС в Дагестане — это первый ветропарк компании в республике и самый мощный в стране. Запущен второй этап станции, где установлено 59 ветроэнергетических установок общей мощностью 147,5 МВт. Вместе с первой очередью суммарная мощность достигла 300 МВт.

Станция уже начала поставки электроэнергии в единую сеть России.

Как отметил генеральный директор «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров, — для нас это не просто очередная станция — это новый регион присутствия «Росатома» на карте России и самый большой ветропарк в стране. Все ключевые компоненты для этого ветропарка уже произведены в контуре «Росатома». Это наш первый объект с таким рекордным уровнем локализации.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 3

Для комментирования необходимо войти на сайт