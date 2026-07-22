В Дагестане заработала крупнейшая в России ветроэлектростанция
«Росатом» ввел в эксплуатацию Новолакскую ВЭС в Дагестане — это первый ветропарк компании в республике и самый мощный в стране. Запущен второй этап станции, где установлено 59 ветроэнергетических установок общей мощностью 147,5 МВт. Вместе с первой очередью суммарная мощность достигла 300 МВт.
Станция уже начала поставки электроэнергии в единую сеть России.
Как отметил генеральный директор «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров, — для нас это не просто очередная станция — это новый регион присутствия «Росатома» на карте России и самый большой ветропарк в стране. Все ключевые компоненты для этого ветропарка уже произведены в контуре «Росатома». Это наш первый объект с таким рекордным уровнем локализации.
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