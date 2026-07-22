Находкинский судоремонтный завод завершил ходовые испытания краболовного судна «Залив Шелихова» проекта ССа5712LS. Проверку проводили специалисты Российского классификационного общества.

Судно предназначено для добычи краба ловушками и перевозки живого улова в специальных танках с забортной водой. Испытания подтвердили мореходные качества, работу оборудования и его параметры на разных режимах.

Особенность конструкции — прямой нос и продуманное соотношение длины и ширины, что улучшает устойчивость и комфорт для экипажа. Предусмотрена и система перекачки топлива между цистернами для регулировки дифферента.

Силовая установка мощностью 470 кВт позволяет использовать два режима движения — основной и электродвижение. Во втором случае главный дизель отключается, и судно идёт на электромоторе, что снижает выбросы в атмосферу. Ледовый класс Ice2 даёт возможность работать круглый год в Охотском, Беринговом и Баренцевом морях, рассказывает пресс-служба регистра морского судоходства .