Находкинский СРЗ завершил испытания краболова «Залив Шелихова»
Находкинский судоремонтный завод завершил ходовые испытания краболовного судна «Залив Шелихова» проекта ССа5712LS. Проверку проводили специалисты Российского классификационного общества.
Судно предназначено для добычи краба ловушками и перевозки живого улова в специальных танках с забортной водой. Испытания подтвердили мореходные качества, работу оборудования и его параметры на разных режимах.
Особенность конструкции — прямой нос и продуманное соотношение длины и ширины, что улучшает устойчивость и комфорт для экипажа. Предусмотрена и система перекачки топлива между цистернами для регулировки дифферента.
Силовая установка мощностью 470 кВт позволяет использовать два режима движения — основной и электродвижение. Во втором случае главный дизель отключается, и судно идёт на электромоторе, что снижает выбросы в атмосферу. Ледовый класс Ice2 даёт возможность работать круглый год в Охотском, Беринговом и Баренцевом морях, рассказывает пресс-служба регистра морского судоходства .
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