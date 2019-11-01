«Рособоронэкспорт» в 2019 году поставил оружие в 43 страны на сумму более $11 млрд

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«Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) поставил в этом году оружие в 43 страны на сумму более $11 млрд и подписал более 800 контрактных документов на будущие поставки. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке оружия. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, в 2019 году мы уже смогли поставить продукцию в 43 страны мира на сумму более 11 млрд долларов, подписали более 800 контрактных документов на будущие поставки. При этом портфель заказов компании продолжает оставаться на уровне около 50 млрд долларов, гарантируя загрузку российских оборонных предприятий на несколько лет вперед", — сказал Михеев, слова которого приводятся в сообщении на сайтекомпании.

В частности, в Вооруженные Силы Беларуси была завершена поставка учебно-боевых самолетов Як-130 (заключительная партия из 4 единиц). В Анголу в апреле были передана заключительная партия из 4 истребителей Су-30К. Продолжается поставка БМП-3 в Ирак.

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Также, «Рособоронэкспорт» начал продвигать за рубеж ряд образцов вооружения и техники, в том числе многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш. Для оснащения личного состава армейских, специальных и антитеррористических подразделений партнеров компания получила возможность поставлять всю линейку автоматов Калашникова новейшей «двухсотой» серии, в том числе и под патроны стандарта НАТО, отмечается в сообщении.

В этом году компания предложила иностранным заказчикам новейшую российскую реактивную систему залпового огня «Торнадо-С» с дальностью стрельбы до 120 км, новые реактивные снаряды к реактивным системам залпового огня и выстрелы к танковым пушкам, мобильный комплекс ракетного оружия Club-T, береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ».