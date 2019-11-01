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Экспорт

«Рособоронэкспорт» в 2019 году поставил оружие в 43 страны на сумму более $11 млрд

 © tass.ru

«Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) поставил в этом году оружие в 43 страны на сумму более $11 млрд и подписал более 800 контрактных документов на будущие поставки. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке оружия. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, в 2019 году мы уже смогли поставить продукцию в 43 страны мира на сумму более 11 млрд долларов, подписали более 800 контрактных документов на будущие поставки. При этом портфель заказов компании продолжает оставаться на уровне около 50 млрд долларов, гарантируя загрузку российских оборонных предприятий на несколько лет вперед", — сказал Михеев, слова которого приводятся в сообщении на сайтекомпании.

В частности, в Вооруженные Силы Беларуси была завершена поставка учебно-боевых самолетов Як-130 (заключительная партия из 4 единиц). В Анголу в апреле были передана заключительная партия из 4 истребителей Су-30К. Продолжается поставка БМП-3 в Ирак.

Крупным событием стала передача Турции дивизиона ЗРК С-400.

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Также, «Рособоронэкспорт» начал продвигать за рубеж ряд образцов вооружения и техники, в том числе многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш. Для оснащения личного состава армейских, специальных и антитеррористических подразделений партнеров компания получила возможность поставлять всю линейку автоматов Калашникова новейшей «двухсотой» серии, в том числе и под патроны стандарта НАТО, отмечается в сообщении.

В этом году компания предложила иностранным заказчикам новейшую российскую реактивную систему залпового огня «Торнадо-С» с дальностью стрельбы до 120 км, новые реактивные снаряды к реактивным системам залпового огня и выстрелы к танковым пушкам, мобильный комплекс ракетного оружия Club-T, береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ».
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/7070195

ВПК, Рособоронэкспорт
  • Twiks Twiks
    01.11.1916:32:23

    А какая то ОДНА китайская ИТ компания за 3 квартала 2019 года сделала прибыль в $86 млрд…

    #1168765
    • Нет аватара Mirotvorets
      01.11.1919:24:17

      В огороде бузина в Киеве дядька.

      А сколько вооружений в 2019 году эксплртировал Китай или Украина?

      #1168803
    • Нет аватара termometrix
      01.11.1919:28:33

      Если в юанах/их лишь наглядно перевели в долларах.Практика такова/ на внутреннем рынке преимущественно,то это нормально,сомневаюсь,что вопросная китайская компания реализовала такую прибыль в мире и то в долларах за 3 квартала 2019    

      Весь экспорт программного обеспечения из Китая например в мире-составляет около 75 млрд долл,это уже в долларах или евро,в иновалютах.

      Отредактировано: termometrix~19:29 01.11.19
      #1168804
    • Нет аватара brat_po_razumu
      01.11.1919:36:13

      Я радуюсь достижениям, успехам своей семьи, своей страны.

      Так, сын у меня поступил в аспирантуру. Я этому радуюсь.

      А тут приходит некий человек, и заявляет: да что там сын в аспирантуру поступил, этому не следует радоваться — вона у соседа сын уже профессор!

      У меня вопрос: является ли это некто — мудаком неумным человеком?

      Мой ответ — да, является.

      Почему является? Потому, что он хочет, чтобы я не радовался? Неправильный ответ: потому, что он считает, что я перестану радоваться успехам своей семьи, своей страны.

      Глупец думает. что я перестану радоваться успехам моего сына, если у соседа сын — профессор.

      Отредактировано: brat_po_razumu~19:36 01.11.19
      #1168807
      • Нет аватара brat_po_razumu
        01.11.1919:48:09

        Я вижу, комментарий ты прочитал. Это очень хорошо.

        #1168814
        • Нет аватара termometrix
          01.11.1920:18:52

          Так, сын у меня поступил в аспирантуру. Я этому радуюсь.

          Поздравляю!

          #1168823
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      01.11.1920:39:58

      Прибыль или приход?

      #1168833
  • Нет аватара termometrix
    01.11.1919:32:15

    Насколько мне известно Рособоронэкспорт уже не является монолопистом торговли продукцией российского ВПК,так что общий объем российского экспорта специальной продукции и услуг-пока еще не известен.А и 2019 г. еще не закончился.

    Отредактировано: termometrix~19:34 01.11.19
    #1168805
    • Нет аватара Юрген
      01.11.1919:53:30

      На сайте Рособоронэкспорта пишут, что через них идет 85% экспорта продукции.

      #1168815
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