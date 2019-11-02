Windows 8 на компьютере Эльбрус-801PC

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Обнаружил на сайте завода ФГУП Электромеханический завод «Звезда» видео с загрузкой Windows 8 на российском компьютере Эльбрус-801PC с микропроцессором Эльбрус-8С с тактовой частотой 1,3 ГГц.

На скриншоте выше можно наблюдать на экране изображение с BIOS компании МЦСТ. Они сами разработали свою Базовую Систему Ввода-Вывода (BIOS) и не зависят от сторонних зарубежных компаний-разработчиков подобных программ.

Так же на скриншоте выше можно увидеть, что микропроцессор Эльбрус-8С работает на тактовой частоте 1,3 ГГц и рядом в скобочках цифру 6. Это значит, что для операционной системы Windows 8 физически будут доступны 6 ядер процессора.

Два других ядра были выделены для системы динамической трансляции кода. Система динамической трансляции — это программная часть аппаратно-программной платформы по исполнению программ, написанных для x86-совместимых процессоров фирм Intel и AMD.

Windows 8 на российском компьютере Эльбрус-801PC с 8-ядерным микропроцессором Эльбрус-8С с частотой 1,3 ГГц. Скриншот из видео. © avatars.mds.yandex.net

Динамический транслятор кода использует некоторые аппаратные особенности процессора «Эльбрус», спроектированных специально для облегчения и ускорения процесса исполнения кодов x86-64. Это совместимое с Intel второе адресное пространство. Совместимый регистр счетчика команд. Совместимые сегментные регистры. Совместимый порядок загрузки и сохранения данных в памяти. А так же совместимый формат чисел с плавающей точкой. Но так как сама система команд «Эльбруса» не совместима с архитектурой x86-64, то динамический транслятор считывает в оперативную память коды x86 и в режиме реального времени сопоставляет им двоичные коды «Эльбруса», которые выполняют аналогичные действия. Этим как раз и занимаются два выделенных ядра микропроцессора Эльбрус — играют роль своеобразных «декодеров» для программ, написанных под архитектуру x86-64.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/r3Go_PjVM7E