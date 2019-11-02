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Электроника и электротехника

Windows 8 на компьютере Эльбрус-801PC

 © avatars.mds.yandex.net

Обнаружил на сайте завода ФГУП Электромеханический завод «Звезда» видео с загрузкой Windows 8 на российском компьютере Эльбрус-801PC с микропроцессором Эльбрус-8С с тактовой частотой 1,3 ГГц.

На скриншоте выше можно наблюдать на экране изображение с BIOS компании МЦСТ. Они сами разработали свою Базовую Систему Ввода-Вывода (BIOS) и не зависят от сторонних зарубежных компаний-разработчиков подобных программ.

Так же на скриншоте выше можно увидеть, что микропроцессор Эльбрус-8С работает на тактовой частоте 1,3 ГГц и рядом в скобочках цифру 6. Это значит, что для операционной системы Windows 8 физически будут доступны 6 ядер процессора.

Два других ядра были выделены для системы динамической трансляции кода. Система динамической трансляции — это программная часть аппаратно-программной платформы по исполнению программ, написанных для x86-совместимых процессоров фирм Intel и AMD.

Windows 8 на российском компьютере Эльбрус-801PC с 8-ядерным микропроцессором Эльбрус-8С с частотой 1,3 ГГц. Скриншот из видео.Windows 8 на российском компьютере Эльбрус-801PC с 8-ядерным микропроцессором Эльбрус-8С с частотой 1,3 ГГц. Скриншот из видео. © avatars.mds.yandex.net

Динамический транслятор кода использует некоторые аппаратные особенности процессора «Эльбрус», спроектированных специально для облегчения и ускорения процесса исполнения кодов x86-64. Это совместимое с Intel второе адресное пространство. Совместимый регистр счетчика команд. Совместимые сегментные регистры. Совместимый порядок загрузки и сохранения данных в памяти. А так же совместимый формат чисел с плавающей точкой. Но так как сама система команд «Эльбруса» не совместима с архитектурой x86-64, то динамический транслятор считывает в оперативную память коды x86 и в режиме реального времени сопоставляет им двоичные коды «Эльбруса», которые выполняют аналогичные действия. Этим как раз и занимаются два выделенных ядра микропроцессора Эльбрус — играют роль своеобразных «декодеров» для программ, написанных под архитектуру x86-64.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/r3Go_PjVM7E
Источник: https://zen.yandex.ru/media/novosti...lbrus801pc-5dbd3b24027a1500afc4e880

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Эльбрус-8С, Эльбрус-801PC, МЦСТ, ИНЭУМ, Windows 8, динамическая трансляция, код x86-64
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
  • Alexander V Alexander V
    02.11.1917:58:28

    Определяется, как Core2Duo

    #1168954
    • Humanoid ! Humanoid !
      02.11.1919:37:35

      Интересно… а зачем? Неужели, винда не будет работать, если не будет знать вендора и модель процессора? Или просто на всякий случай так сделали?

      #1168961
      • Alexander V Alexander V
        02.11.1919:56:26

        Драйвера же нужны. В другом видео есть, где семерку запускали. Там видно, что венда его определяет, как Core2Duo. Вполне еще годный процессор для домашего использования и большинства офисных задач.

        #1168964
  • Нет аватара Jack
    02.11.1920:15:38

    Такой себе «серунчик» из Ульяновска под ником «pikachu», его комментарии в основном состоят из таких слов как «уродство», «убожество» и «говно».

    Самокритично так, но — почему бы админу не забанить этого индивидуума.

    #1168968
    • Нет аватара brat_po_razumu
      02.11.1920:23:21

      Пожалуй, что да. Прекращу-ка я существование этого существа на сайте — за его никчемностью. Посмотрел все его 19 комментариев — все бессмысленны.

      #1168970
      • Black Feniks Black Feniks
        02.11.1920:50:24

        Тоже посмотрел все комментарии пользователя, но ничего криминального не нашёл. Общий скептицизм и негативное восприятие не нарушает правила сайта. За что бан то?

        #1168975
        • Нет аватара brat_po_razumu
          02.11.1921:37:01

          Так написано же — в связи с никчемностью. Ну и понятно — это клон.

          Ну то есть едешь ты в поезде. а сосед в купе всю дорогу исходит нытьем-злобой: «все сдохнет», «ну и трущобы», «какое уродство», «непепая морда у поезда», ну и так далее, многочасовой поток нытья-злобы.

          Естественно желание ссадить этого нытика с поезда — бо рядом с ним противно находиться. Что и было сделано.

          Отредактировано: brat_po_razumu~23:41 02.11.19
          #1168984
          • Нет аватара Jack
            02.11.1922:03:33

            Уважаемый «Брат по разуму», — Вы четко объяснили решение.

            #1168988
          • Максим Николаев Максим Николаев
            03.11.1902:20:22

            ну если криминала нет, можно было сделать личное предупреждение в личку:

            модератор: если еще раз повторится комментарий не по существу, бан.

            Ну или потребовать отредактировать или удалить все свои комментарии, иначе бан.

            Так сказать, попытка «образумить» комментатора, а если не реагирует или ругается, то действительно, с таким человеком не по пути…

            Отредактировано: Максим Николаев~02:21 03.11.19
            #1169014
            • Нет аватара brat_po_razumu
              03.11.1902:38:22

              Можно! Много чего можно. Но можно не значит — нужно.

              Проанализировав послужной список упомянутого товарища, я принял решение, что — не нужно. Нет необходимости.

              Предыдущему клону этого товарища — https://sdelano...account/Raychu/ - был назначен месяц, он русских людей холопами считает. За комментарий:

              Московские хозяева замкадышам с барского плеча кинули подачки

              07.06.19 03:36

              brat_po_razumu забанил по причине: Спам до 07.07.2019 03:36

              Комментарий:

              Месяц на выдавливание из себя по капле раба — https://sdelano...1134453#1134453

              Товарищ из себя раба не стал выдавливать, а немедленно — 07.06.19 07:17 — зарегистрировал новый аккаунт, и продолжил свое нытье.

              Я его и отчислил. Теперь уже окончательно.

              Отредактировано: brat_po_razumu~05:17 03.11.19
              #1169015
    • EyeSauronn . EyeSauronn .
      03.11.1911:52:03

      «критикуешь, предлагай,."©… а ныть, ныть каждый никчёмный может, только толку от этого.

      Мне кажется ноют больные люди, жизнью обиженные, ибо те кто критикует по делу, что-либо предлагает как сделать лучше. А таких никчёмных нытиков мы в 37 году…

      Отредактировано: EyeSauronn .~11:53 03.11.19
      #1169057
  • berkut berkut
    03.11.1909:08:40

    Очищение от неугодных — это желание только лести себе. Это пагубно для последнего

    Отредактировано: berkut~09:09 03.11.19
    #1169037
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