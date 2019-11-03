«Рособоронэкспорт» досрочно завершил поставки С-400 в Турцию
Россия завершила поставки комплексов С-400 в Турцию, сообщил гендиректор «Рособоротэкспорта» Александр Михеев.
Глава компании отметил, что все компоненты ЗРС доставили досрочно, несмотря на санкции.
Помимо этого, «Рособоронэкспорт» создал и открыл первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова «двухсотой» серии в Индии, добавил Михеев.
Контракт на поставку ЗРС С-400 «Триумф» Турции компания подписала в апреле 2017 года. Он стал крупнейшим экспортным соглашением Москвы со страной — членом НАТО.
Источник: https://ria.ru/20191101/1560481757.html
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