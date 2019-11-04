В Краснодарском крае открыт спорткомплекс «Урожай»

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Новый спортобъект находится в станице Ивановской.

Спорткомплекс начал строиться в апреле 2018 года и был закончен в мае 2019 года. Малобюджетник предназначен для занятий игровыми видами спорта — мини-футболом, гандболом, волейболом, баскетболом, регби. Его площадь составляет 1075 кв. метров. В комплексе есть игровой зал, раздевалки с душевыми, тренерская и комната для инвентаря. Стоимость объекта составила более 29 млн рублей, из них 21,5 млн рублей выделены из краевой казны.