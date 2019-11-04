Добавить статью
Лого Сделано у нас
Спортивные объекты

В Краснодарском крае открыт спорткомплекс «Урожай»

 © admkrai.krasnodar.ru

Новый спортобъект находится в станице Ивановской.

Спорткомплекс начал строиться в апреле 2018 года и был закончен в мае 2019 года. Малобюджетник предназначен для занятий игровыми видами спорта — мини-футболом, гандболом, волейболом, баскетболом, регби. Его площадь составляет 1075 кв. метров. В комплексе есть игровой зал, раздевалки с душевыми, тренерская и комната для инвентаря. Стоимость объекта составила более 29 млн рублей, из них 21,5 млн рублей выделены из краевой казны.
Источник: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/495925/

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Краснодарский край, спорткомплекс
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,