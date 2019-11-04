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Дорожное строительство

В Петербурге открыта вторая очередь дорожной развязки с ЗСД и путепровод через железную дорогу

 © gov.spb.ru

03.09. 2019 года под Белоостровом открыли путепровод, переброшенный через Выборгскую железнодорожную линию. Попутно запустили примыкающую развязку с Западным скоростным диаметром. Ее возведение начали в январе 2019 года. В рамках этого проекта Новое шоссе западнее развязки расширили и добавили разворотную петлю.

Белоостров и Песочный связывают Новое и Белоостровское шоссе. Эта единая магистраль пересекает железную дорогу по переезду, а севернее его на протяжении 1,3 километра проходит по территории Ленинградской области. Чтобы вся трасса пролегала только по Санкт-Петербургу, в генплан было заложено строительство новой дороги с путепроводом над путями.

 © gov.spb.ru

 © gov.spb.ru

 © gov.spb.ru

 © gov.spb.ru

 © gov.spb.ru

 © kanoner.com

 © kanoner.com

 © kanoner.com
Источник: http://kanoner.com/2019/09/03/163780/

Санкт-Петербург, дороги
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