В Петербурге открыта вторая очередь дорожной развязки с ЗСД и путепровод через железную дорогу
03.09. 2019 года под Белоостровом открыли путепровод, переброшенный через Выборгскую железнодорожную линию. Попутно запустили примыкающую развязку с Западным скоростным диаметром. Ее возведение начали в январе 2019 года. В рамках этого проекта Новое шоссе западнее развязки расширили и добавили разворотную петлю.
Белоостров и Песочный связывают Новое и Белоостровское шоссе. Эта единая магистраль пересекает железную дорогу по переезду, а севернее его на протяжении 1,3 километра проходит по территории Ленинградской области. Чтобы вся трасса пролегала только по Санкт-Петербургу, в генплан было заложено строительство новой дороги с путепроводом над путями.
Источник: http://kanoner.com/2019/09/03/163780/
Читайте также...
- Аэропорт Пулково побил исторический рекорд по пассажиропотоку
- Строительство ДЭПЛ Б-586 «Кронштадт»
- В Санкт-Петербурге открыли новый военный городок Суворовского военного училища
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!