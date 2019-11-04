В Петербурге открыта вторая очередь дорожной развязки с ЗСД и путепровод через железную дорогу

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03.09. 2019 года под Белоостровом открыли путепровод, переброшенный через Выборгскую железнодорожную линию. Попутно запустили примыкающую развязку с Западным скоростным диаметром. Ее возведение начали в январе 2019 года. В рамках этого проекта Новое шоссе западнее развязки расширили и добавили разворотную петлю.

Белоостров и Песочный связывают Новое и Белоостровское шоссе. Эта единая магистраль пересекает железную дорогу по переезду, а севернее его на протяжении 1,3 километра проходит по территории Ленинградской области. Чтобы вся трасса пролегала только по Санкт-Петербургу, в генплан было заложено строительство новой дороги с путепроводом над путями.

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

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