Строительство Каменско-Красносулинской ВЭС Ростовская область

В Ростовской области ведётся строительство 6 ветровых электростанций, в строительство вкладывают РОСНАНО и ПАО Фортум. Каждый ветропарк примерно по 100 МВт.

Используется технология фирмы Vestas (Дания), с частичной локализацией в России лопастей, мачт, гондол.

В производстве данного оборудования используются композитные материалы, поэтому участвуют РОСНАНО.

Планируется локализация до 65%.

Технология Vestas испытана на мировом рынке и доказала конкурентоспособность. Так, в США работает более 10000 штук, Дания и Германия более 5000 штук каждая.

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