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Энергетика и ТЭК

Строительство Каменско-Красносулинской ВЭС Ростовская область

В Ростовской области ведётся строительство 6 ветровых электростанций, в строительство вкладывают РОСНАНО и ПАО Фортум. Каждый ветропарк примерно по 100 МВт.

Используется технология фирмы Vestas (Дания), с частичной локализацией в России лопастей, мачт, гондол.

В производстве данного оборудования используются композитные материалы, поэтому участвуют РОСНАНО.

Планируется локализация до 65%.

Технология Vestas испытана на мировом рынке и доказала конкурентоспособность. Так, в США работает более 10000 штук, Дания и Германия более 5000 штук каждая.

©Видео с youtube.com

  • Sfa
  • 4
ВЭС, энергетика
  • Нет аватара RadioDOT
    05.11.1908:49:59

    в новости нет ни одного слова о том, какая средняя ветровая годовая активность в месте постройки, то есть эта вся канитель будет убивать нормальную энергетику или всё же какая-то польза кроме вреда тоже будет…

    Ну и непонятно, чем вообще может быть интересна новость о том, как иностранцы и распильщики тянут в Россию ненужное заграничное гэ, милостиво позволяя этим диким русским лепить кузова и мачты, а всю (несложную) техническую начинку привозят из-за границы. С обслугой, с их стандартами жизненного цикла (ниже окупаемости), со всей этой фигнёй.

    Вот на эти деньги можно было построить хотя бы одну очередь ГАЭС из 5 не построенных при советах. Вот тогда толк был бы. А это… Рос-на-на, что тут скажешь.

    #1169378
    • Нет аватара Sfa
      05.11.1909:17:09

      Да, начинка импорт, но не стоит думать, что её эффективность не зависит от лопасти, например. Это композит, должен быть лёгким и прочным, иначе начинка не будет достаточно эффективно=. Лопасть для ветряка это сейчас космические технологии

      #1169379
    • Иван Кротов Иван Кротов
      05.11.1910:05:23

      1 А где вы собрались на равниной местности в Ростовской области ГАЭС строить? У нас степь как бы …

      2 Вот осетров уже в реке Дон практически нету, давайте впихнем еще один гидроузел чтобы селедки и лещей с раками поменьше было, раньше ведрами продавали, а сейчас штуками.

      3 Из-за того что у нас равнина и азовский залив, у нас реально «много ветра» и можно ветряки ставить. Вопросы по деньгам наверно есть. Но это на глобальную энергетику РФ станция ветряков 100 000 МВт не повлияет. Деньги там частные, если хотят пусть вкладывают/строят чем не вкладывают вообще. Ничего плохого в ветряках нету.

      Отредактировано: Иван Кротов~10:06 05.11.19
      #1169383
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    05.11.1910:55:34

    «Ветроэнергетика» получила подряд на 3 ГВт по югу РФ. Вестас меньюфекчеринг Рус работает год уже. Генераторы Вестас заказывает в Китае, тут ничего обидного, наземную обвязку наши делают уже давно.

    #1169387
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