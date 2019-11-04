Строительство Каменско-Красносулинской ВЭС Ростовская область
В Ростовской области ведётся строительство 6 ветровых электростанций, в строительство вкладывают РОСНАНО и ПАО Фортум. Каждый ветропарк примерно по 100 МВт.
Используется технология фирмы Vestas (Дания), с частичной локализацией в России лопастей, мачт, гондол.
В производстве данного оборудования используются композитные материалы, поэтому участвуют РОСНАНО.
Планируется локализация до 65%.
Технология Vestas испытана на мировом рынке и доказала конкурентоспособность. Так, в США работает более 10000 штук, Дания и Германия более 5000 штук каждая.
©Видео с youtube.com
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