В Калмыкии подключили новую солнечную электростанцию

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В Республике Калмыкия энергетики подключили к сетям Красинскую солнечную электростанцию. Она располагается в Лаганском районе Калмыкии. Чтобы обеспечить техприсоединение СЭС к сети, была построена воздушная ЛЭП 110 кВ, её протяжённость — более 100 метров. Подключение выполняли специалисты «Калмэнерго», которое является филиалом «Россети Юг».

Мощность СЭС составляет 60 МВт, предположительно она будет вырабатывать ежегодно около 99,5 млн кВт электроэнергии в час. Ввод в эксплуатацию Красинской электростанции позволит Калмыкии стать первым и единственным в России регионом, который сможет закрыть собственные потребности в электроэнергии с помощью возобновляемых источников. На данный момент объёмы выработки электроэнергии ВИЭ достигают 98% от того объёма, который требуется региону.

До этого «Россети Юг» обеспечили выдачу в сеть мощности трех СЭС Калмыкии. В частности, чтобы присоединить крупнейшую в РФ Аршанскую СЭС, специалисты построили подстанцию 110 кВ «Нарн» с высоким уровнем автоматизации.

С января по сентябрь в сети Калмыкии поступило около 662 млн кВт⋅ч так называемой зелёной электроэнергии.

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