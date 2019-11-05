БПЛА «Орион» поступил в опытно-войсковую эксплуатацию

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Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион», разработанный группой «Кронштадт», прошел в Сирии испытания с вооружением и начал поступать в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Орион» в ударном варианте может нести до четырех ракет, он их успешно применил в Сирии. Сейчас начал поступать в войска на опытную эксплуатацию, после чего будет принято решения о запуске серии и принятии аппарата на вооружение", — сказал собеседник агентства.

Как отметил генеральный конструктор группы «Кронштадт» Николай Долженков на просьбу прокомментировать информацию источника об опытно-войсковой эксплуатации, «пока преждевременно уточнять эти моменты». «У нас сейчас испытания находятся в финальной стадии, и хотелось бы говорить об этом, когда мы их окончательно завершим, а это планируем сделать в ближайшем будущем», — добавил он. Применение вооружения аппаратом в Сирии Долженков не стал комментировать.

В самом конце октября Николай Долженков стал обладателем премии маршала Огаркова за создание первого в России комплекса беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета «Орион». Церемония награждения состоялась в ходе научной конференции «Огарковские чтения» проводимых Центром анализа стратегий и технологий.

Беспилотный летательный аппарат «Орион» стал первым в России комплексом воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой дальности и продолжительности полета, подпадающим в международную категорию MALE (medium-altitude longendurance — средневысотный, большой продолжительности полета). Разработанный в интересах Минобороны России комплекс предназначен для воздушной разведки и патрулирования воздушного пространства.