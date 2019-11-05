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Армия и Флот

БПЛА «Орион» поступил в опытно-войсковую эксплуатацию

 © aviation21.ru

Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион», разработанный группой «Кронштадт», прошел в Сирии испытания с вооружением и начал поступать в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Орион» в ударном варианте может нести до четырех ракет, он их успешно применил в Сирии. Сейчас начал поступать в войска на опытную эксплуатацию, после чего будет принято решения о запуске серии и принятии аппарата на вооружение", — сказал собеседник агентства.

Как отметил генеральный конструктор группы «Кронштадт» Николай Долженков на просьбу прокомментировать информацию источника об опытно-войсковой эксплуатации, «пока преждевременно уточнять эти моменты». «У нас сейчас испытания находятся в финальной стадии, и хотелось бы говорить об этом, когда мы их окончательно завершим, а это планируем сделать в ближайшем будущем», — добавил он. Применение вооружения аппаратом в Сирии Долженков не стал комментировать.

В самом конце октября Николай Долженков стал обладателем премии маршала Огаркова за создание первого в России комплекса беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета «Орион». Церемония награждения состоялась в ходе научной конференции «Огарковские чтения» проводимых Центром анализа стратегий и технологий.

Беспилотный летательный аппарат «Орион» стал первым в России комплексом воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой дальности и продолжительности полета, подпадающим в международную категорию MALE (medium-altitude longendurance — средневысотный, большой продолжительности полета). Разработанный в интересах Минобороны России комплекс предназначен для воздушной разведки и патрулирования воздушного пространства.
Источник: https://aviation21.ru/bpla-orion-po...-v-opytno-vojskovuyu-ekspluataciyu/

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«Орион», «Кронштадт»
  • Vasilisk Vasilisk
    05.11.1908:30:54

    Земля прощай, в добрый путь! (с)   

    #1169375
  • Нет аватара Юрген
    05.11.1910:31:53

    анонимный источник

    #1169385
  • Нет аватара Байкал57
    05.11.1911:04:17

    60 лет назад моделистами Ил-18 красиво запускали, но моторы были ГДРовские на медицинском эфире с касторкой.

    На уроках труда в школах вместо табуреток надо бы делать «Орионы», дети нынче смышленые и рукастые не меньше. 5000 школ в Москве и по одному БПЛА в год.

    #1169389
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