Первое в ДФО производство полимерных гофрированных труб открылось в Приморье

© primorsky.ru

Первое на Дальнем Востоке производство полимерных гофрированных труб запустила в Приморье компания «Пластпродукт». Ранее такие трубы привозили в край из других регионов страны. Инвестиции в проект составили около 30 млн рублей, 22 млн рублей из них помогло привлечь Инвестиционное агентство Приморья в рамках кредита под 6,5%.

В сутки линия сможет производить до 3 километров труб. Предприятие поставляет трубы по всему Дальнему Востоку, вплоть до Якутии, Магадана и Чукотки. Полимерные гофрированные трубы, которые производит завод, предназначены для водоотведения — канализации, дренажных систем, мелиорации.

Предприятие сможет выпускать гофрированные трубы с двойной стенкой диаметром от 110 до 400 миллиметров. В дальнейшем планируется модернизировать линию и производить полимерные гофрированные трубы диаметром до 630 миллиметров.

© primorsky.ru

«Пластпродукт» работает на рынке более 20 лет и производит гладкие напорные трубы для газа, воды, для канализации, электрокабелей. Численность работников завода составляет около 30 человек.

© primorsky.ru

Благодаря комплексному сопровождению Инвестиционного агентства Приморья в 2018 году инвесторы вложили в реализацию проектов в регионе 2,1 млрд рублей и создали 63 новых рабочих места.