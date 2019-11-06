Новости дорожного хозяйства

В Белгородской области завершен капитальный ремонт 6,5 км автодороги М-2 «Крым»

Работы на участке, начатые в ноябре прошлого года, завершены в срок.

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В ходе капитального ремонта участка автодороги М-2 «Крым» Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород — граница с Украиной км 683+460 — км 689+998 проведен комплекс работ по расширению и усилению дорожной одежды, укреплению обочин, организации водоотвода с проезжей части, ремонту пересечений и примыканий, также построены три новые водопропускные трубы и отремонтированы три существующие. Верхний слой дорожного покрытия выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, который используется для дорог с высокой интенсивностью движения.

В целях обеспечения безопасности движения на участке установлено 15 км металлического барьерного ограждения, более 170 дорожных знаков, 3570 кв.м шумозащитного экрана, построено четыре автобусных остановки с крытыми автопавильонами, устроены пешеходные и велосипедные дорожки, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком со светоотражающими элементами.

Пешеходные переходы и остановочные автопавильоны оборудованы солнечными электростанциями с автономным электроосвещением.

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В Новосибирской области отремонтировали более 100 км федеральных дорог

ФКУ «Сибуправтодор» привело к нормативному состоянию 111 км, 45 из них отремонтировали капитально.

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В программу дорожных работ 2019 года вошло 10 участков, из них четыре объекта капитального ремонта: два на трассе Р-255 «Сибирь» (км 41-45 и км 108-123) и два на автодороге Р-254 «Иртыш» (км 1203 — км 1218 и км 1088 — км 1100). На 15-километровом отрезке трассы «Сибирь» км 108 — км 123 в Болотнинском районе, переходящем с прошлого года, дорожники довели до нормативных параметры проезжей части, включая продольные и поперечные уклоны, привели в порядок семь примыканий и два пересечения, отремонтировали водопропускные трубы, заменили дорожную одежду, металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком.

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В конце октября закончены работы и на трассе Р-254 «Иртыш», в том числе на переходящих с прошлого года объектах капитального ремонта км 1088 — 1100 в Чановском районе и км 1203 — км 1218 в Убинском. Там также довели параметры земляного полотна и дорожной одежды до II технической категории, отремонтировали пересечения, обновили элементы обустройства дороги и уложили верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. В ходе текущего ремонта участка км 1136 — км 1146 той же трассы в порядок привели транспортную развязку и два пересечения, заменили 6,3 тыс. п.м. барьерного ограждения, сигнальные столбики и знаки. Именно на трассе Р-254 «Иртыш» в нынешнем году опробована методика объёмного проектирования асфальтобетонных смесей. Технология предполагает учет климатических условий и интенсивности движения на конкретных участках дорог с точным подбором марки битумного вяжущего. Это позволит увеличить межремонтный срок c 5 до 12 лет. Покрытие «нового поколения» уложили на 22 км (км 1272 — 1282 и км 1248 — 1260).

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Ещё один переходящий 20-километровый участок введён в эксплуатацию на Р-256 «Чуйский тракт» в Черепановском районе. На участке с км 90 по км 109 не только восстановили дорожное покрытие, но и привели в порядок пять автобусных остановок и 460 п.м. тротуаров, а также 11 примыканий и пять пересечений.

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