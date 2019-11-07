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Три производственные площадки НПЗ перерабатывают сырую нефть, которую добывают из недр Башкирии и Западной Сибири. Заводы выпускают качественный автомобильный бензин и дизельное топливо. Общая перерабатывающая мощность заводов — более 23 млн тонн сырой нефти в год.

1. «Башнефть» — одна из старейших нефтяных компаний России, с 2016 года входит в «Роснефть». «Башнефть» ведёт добычу нефти на территории Башкортостана, Татарстана, Оренбургской области, Ненецкого и Ханты-Мансийского округов.

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2. Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» из крупнейших НПЗ в стране. Он перерабатывает примерно каждую 30-ю тонну российской нефти.

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3. Комплекс ароматики на площадке «Башнефть-Уфанефтехим» включает 11 технологических установок. Они производят ароматические углеводороды — бензолы и ксилолы, необходимые для производства пластика и красок.

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4. На НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим» работает более почти 6 тысяч специалистов.

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5. Установка замедленного коксования на площадке «Башнефть-Уфанефтехим» — самая крупная в Европе на момент ввода в 2009 году.

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6. Технически это самая совершенная установка замедленного коксования в России и на всём постсоветском пространстве. Установка перерабатывает тяжёлые углеводородные остатки для получения компонентов светлых нефтепродуктов.

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7. Производство «Башнефть-Уфанефтехим» занимает площадь более 7 км². Для сравнения, московский парк «Сокольники» занимает чуть более 5км².

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8. НПЗ «Башнефть-Новойл» занимает промплощадку на территории Орджоникидзевского района Уфы.

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9. Установка получения водорода на площадке «Башнефть-Новойл» — крупнейшая в России. Суточная производительность установки — 420 тонн чистейшего водорода, необходимого в производстве бензинов.

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10. Все производственные процессы на НПЗ «Башнефти» автоматизированы. На фото — диспетчерский центр НПЗ.

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11. Установка получения водорода — одно из звеньев производственное цепочки, позволяющей НПЗ выпускать бензины и дизельное топливо в соответствии с экологическим стандартом Евро-5.

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12. Установка сернокислотного алкилирования выпускает алкилат — обязательный компонент высокооктановых бензинов.

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13. На установках СКА применяется серная кислота высокой концентрации, поэтому вопросы экологической безопасности находятся под особым вниманием.

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15. После интеграции «Башнефти» в систему «Роснефти» уфимские НПЗ повысили эффективность — десятки заводов всей нефтяной компании стали поставлять часть компонентов друг другу.

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16. «Башнефть-УНПЗ» — первый нефтеперерабатывающий завод в Уфе. Он запущен в 1937 году — за это уфимцы почтительно называют современное производство старым заводом.

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17. «Башнефть-Новойл», «Башнефть-Уфанефтехим» и"Башнефть-УНПЗ" образуют единый нефтеперерабатывающий завод.

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18. Установка гидроочистки бензинов каталитического крекинга (ГОБКК) позволяет очищать бензины от серы.

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19. Низкое содержание серы в автомобильном топливе — одно из требований 5-го экологического класса, или Евро-5.

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20. Работники инспектируют агрегаты на высоте.

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21. Промзоны нефтеперерабатывающих заводов «Башнефти» огромны, а ночную подсветку объектов можно сравнить с иллюминацией мегаполисов.

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22. Сера — побочный продукт при переработке углеводородов. На фото — установка производства серы.

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23. Протяженность трубопроводов на НПЗ «Башнефти» — более 2700 км.

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24. Белая, или Агидель — крупнейшая водная артерия Башкирии. Её используют и для транспортировки нефти на речных танкерах.

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25. По этим трубам с НПЗ выходит уже готовый бензин.

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26. Бензовозы забирают топливо на Уфимской нефтебазе и доставляют его по заправкам.

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27. Розничная сеть «Башнефть» включает 545 АЗС в 15 регионах России.

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28. При АЗС работают кафе и магазины с необходимыми в дорогутоварами.

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29. В Башкирии находится самая большая АЗС в России по количеству пистолетов — на 14 колонках их 56.

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30. «Башнефть» стала одной из первых российских нефтяных компаний, которая начала производить бензин с октановым числом 100.

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31. В одной только Уфе у «Башнефти» более 50 АЗС.

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33. «Уфаоргсинтез» — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России. Его продукция — сырьё для других химических производств: фенол, полимерные материалы, ацетон.

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34. Продукция «Уфаоргсинтеза» поставляется по всей России.

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35. Среди продукции «Уфаоргсинтеза» есть и обычные потребительские товары, например, привычная полиэтиленовая плёнка.

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36. Продукция «Уфаоргсинтеза» уходит покупателям и далеко за рубеж — в Европу, СНГ и Китай.

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