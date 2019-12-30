Лидер. Птицефабрика «Волжанин» вышла на первое место в стране по производству яиц

© mcx.ru

Рыбинская птицефабрика «Волжанин» по итогам 2019 года вышла на первое место в стране по производству яиц — 1,45 миллиарда штук. Это почти на 130 миллионов больше, чем у птицефабрики «Синявинской» из Ленинградской области, который занял вторую строчку рейтинга, составленного Российским птицеводческим союзом.

В 2018 году «Волжанин» выпустил 1,3 млрд яиц, сообщила гендиректор птицефабрики Людмила Костева. «Мы ежегодно наращиваем производство, в этом году оно увеличилось на 18%, а в 2020-м планируем прирасти еще на 12%", — рассказала она.

В 2016 году «Волжанин» начал реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству производственного комплекса из 14 цехов по выращиванию молодняка, 8 промышленных цехов по содержанию кур-несушек, зернового элеватора, цеха сортировки, упаковки и хранения яиц, а также по реконструкции инкубатория и убойного цеха.

Производство и экспорт яйца в России

© agroinvestor.ru

Сегодня птицефабрика выходит на новые обороты по глубокой переработке яиц. В линейке товаров — сухие и жидкие яичные продукты, а также спортивное питание.

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/32841-na-rynke-yaytsa-smenilsya-lider/