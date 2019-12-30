В Удмуртии заработали два новых молочных комплекса на 700 голов

© sun9-53.userapi.com

В Удмуртии 30 декабря открыты две молочно-товарные фермы, рассчитанные на содержание дойного стада в 700 голов и оснащенные современным молочным компьютеризированным оборудованием.

Оба новоселья отпраздновали в Можгинском районе республики, оба предприятия являются ведущими в производстве товарного молока, имеют статус племенного репродуктора.

В СПК «Луч» строительство новой фермы заняло три года, за это время вложено инвестиций более 52 млн руб. В молочно-доильном блоке установлен доильный зал «Елочка» SCR УДЕ 2×14 израильского производства. Теперь компьютерная программа будет наблюдать за каждой содержащейся здесь коровой и отслеживать все ее продуктивные качества через маркировочный и автономный ошейник на шее. Заполнять животными новый комплекс в хозяйстве начнут уже после нового года, здесь будут содержаться только высокопродуктивные племенные коровы.

© agro.ru

Высокотехнологичное молочное оборудование взяли на вооружение и в соседнем СПК «Заря» — новый комплекс на 300 голов оснащен доильным залом «Европараллель», где одновременно могут доиться 48 коров. Более того, «Заря» стала «пионером» в республике по освоению технологии сепарирования навоза на твердую и жидкую фракции. Эту ферму животные уже осваивают, по соседству располагаются нетели местной черно-пестрой породы и привезенные из Дании датские джерси. «Иностранки» высокоценные — способны давать более 10 тыс. кг молока в год на голову.

© agro.ru

На покупку зарубежного племенного скота направлено 13 млн руб., еще 15 млн руб. вложено в само строительство. Окупаемость проекта во многом зависит от увеличения надоев молока. Об этом в «Заре» заявляют уверенно: если за 2018 год надой на одну корову составил 6421 кг молока, то с вводом нового комплекса планируют рост продуктивности своего дойного стада на 9%. На 2020 год поставлена планка 7600-8000 кг на корову. Планируют привезти из Дании вторую партию животных, а по соседству возвести еще один новый коровник на 300 голов и в целом увеличить количество коров до 1 тысячи. На сегодня дойное стадо хозяйства составляет 775 голов.

© agro.ru

В целом в уходящем 2019 году в Удмуртии открыто 28 новых молочных производств, в итоге создано около 7 тыс. новых скотомест. На возмещение затрат из республиканского бюджета выделено 94,2 млн руб., субсидии получили 26 хозяйств. Большая стройка продолжается — в планах у хозяйств на 2020 год возвести более 30 новых молочных ферм и более 10 помещений шлейфа.