В Ростовской области открылся новый мост через Донец

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30 декабря в Каменск-Шахтинском открылось движене по мосту через р. Донец.

Честь первого проезда по новому мосту выпала колонне грузовых автомобилей — они, громко сигналя, проследовали под залпы цветных фейерверков.

Чуть больше года потребовалось строителям, чтобы воплотить проект в жизнь. Новый мост шире прежнего — 13,8 метров против 8 метров старого. Его длина вместе с подходами 1050 метров. Длина среднего пролета 40 метров. В случае необходимости этот пролет будет подниматься на 5-6 метров. Теперь движение по мосту будет осуществляться по двум полосам.

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На новой переправе есть освещение, пешеходные тротуары, полосы движения на шесть метров шире обычных. Центральный пролет шириной 45 метров сделали подъёмным. Это позволит проходить по реке даже крупногабаритным судам.

На возведение затратили более 1,3 млрд рублей.

В 2009 году старый мост был закрыт из-за аварийного состояния. Только лишь в конце лета 2019 года на Дону появился временный мост через реку Северский Донец, позволяющий разгрузить трассу М-4 «Дон» через Каменск-Шахтинский.