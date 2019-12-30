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Дорожное строительство

В Ростовской области открылся новый мост через Донец

 © gazetapik.ru

30 декабря в Каменск-Шахтинском открылось движене по мосту через р. Донец.

Честь первого проезда по новому мосту выпала колонне грузовых автомобилей — они, громко сигналя, проследовали под залпы цветных фейерверков.

Чуть больше года потребовалось строителям, чтобы воплотить проект в жизнь. Новый мост шире прежнего — 13,8 метров против 8 метров старого. Его длина вместе с подходами 1050 метров. Длина среднего пролета 40 метров. В случае необходимости этот пролет будет подниматься на 5-6 метров. Теперь движение по мосту будет осуществляться по двум полосам.

 © sun1-16.userapi.com

На новой переправе есть освещение, пешеходные тротуары, полосы движения на шесть метров шире обычных. Центральный пролет шириной 45 метров сделали подъёмным. Это позволит проходить по реке даже крупногабаритным судам.

На возведение затратили более 1,3 млрд рублей.

В 2009 году старый мост был закрыт из-за аварийного состояния. Только лишь в конце лета 2019 года на Дону появился временный мост через реку Северский Донец, позволяющий разгрузить трассу М-4 «Дон» через Каменск-Шахтинский.
Источник: https://gazetapik.ru/2019/12/30/otk...osta-kamensk-shahtinskij-krasnovka/

новый мост , Ростовская область, дорожное строительство
  • 3
    Нет аватара Штехель
    01.01.2000:41:24

    Что-то подозрительно дешево. В куеве (европейская столица самой незалежной территории в мире) на днях винипух открыл пролет путепровода, так там ценник в два таких моста .

    А до этого винипух открыл стеклянный пешеходный путепровод за цену этого моста. Чей то я непойму где собака порылась.

    #1182147
  • 0
    Scoundrel Scoundrel
    02.01.2023:34:24

    мост конечно это огромный плюс, но город примерно 100тыс и мост с одной полосой движения в одном направлении, да шире предыдущего. но годы то идут, количество автотранспорта растёт, почему не строить сразу по 2 полосы? да дороже, да дольше строить, но с учётом реалий это необходимо

    #1182257
    • 0
      Нет аватара Штехель
      03.01.2010:06:02

      Не слишком ли много мостов на такой маленький городок? ниже по течению в 5км есть 4х полосный мост на трассе М4. Данный двухполосный мост исключительно для удобства передвижения в соседние деревни и села, прекрасно можно обойтись и без него. Так что все норм учитывая что подходы так же в две полосы и 4х там явно не нужно. Население городка 90к и стабильно уменьшается — так что все норм, перспектив роста там никаких(это не мегаполис) потому смысла так же нет и на перспективу.

      #1182272
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